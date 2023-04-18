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Giriş Tarihi: 18.4.2023 10:30 Son Güncelleme: 18.4.2023 11:20

Yalnız yaşayan yaşlı adam evde ölü bulundu

Adana’da 69 yaşındaki Yasin Kolcu, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Kolcu’nun kesim ölüm nedeni yapılan otopside belli olacak.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Yalnız yaşayan yaşlı adam evde ölü bulundu

Adana'da 3 katlı binanın üst katından kötü koku yayıldığı ihbarı üzere adrese gelen polis, çilingir yardımıyla girdiği evde yalnız yaşayan Yasin Kolcu'nun (69) cansız bedenini buldu. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Kolcu'nun cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın en üst katından kötü koku yayıldığını fark eden daire sakinleri, durumu polise bildirdi. Adrese gelen polis, zili çalmasına rağmen kapıyı açan olmayınca çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla eve giren polis, yalnız yaşayan Yasin Kolcu'nun cesediyle karşılaştı. İlk belirlemelere göre vücudunda darp, delici ve ateşli silah yarasına rastlanmayan Kolcu'nun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Kolcu'nun kesin ölüm nedeni, yapılacak otopside belli olacak. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Yalnız yaşayan yaşlı adam evde ölü bulundu
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