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Giriş Tarihi: 31.7.2022

Yanan araçta can verdi

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Ali ALTUNDAŞ
Yanan araçta can verdi
Yurtta dün meydana gelen trafik kazalarında çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.
Bursa'da, Selçuk Türkmen'in (49) kullandığı otomobil, Gemlik yolundaki Ovaakça yakınlarındaki kavşaktan dönen Feyzi Ö.'nün kullandığı TIR'ın kasasına çarptı. Kasanın altına giren ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile oğlu Mustafa Türkmen (13) öldü. Eşi Meryem Özlem Türkmen (41) ise ağır yaralandı.
Antalya'da, Ömer Faruk Nalbant'ın kullandığı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra alev aldı. Araçtan çıkamayan sürücü, yanarak öldü. Kentteki diğer kazada ise dün sabah motosikletiyle aydınlatma direğine çarpan Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde fizik öğretmenliği yapan, aynı zamanda müzisyen olan Hakkı Sucugil (36) yaşamını yitirdi. YARALANDI, BAŞKA ARAÇ EZDİ
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ise Hüseyin Sır'ın kullandığı motosiklet, Ulualan tali yolda başka bir motosikletle çarpıştı. Sır ile birlikte dini nikâhlı eşi Gamze Aras, çocukları Hülya (6), Eyüp (4) ve Önder (2) yaralandı. Bu sırada kazayı haber vermek için telefonla annesini arayan Gamze Aras, yoldan geçen bir aracın çarpması sonucu öldü.
Osmaniye'de, merkeze bağlı Kesmeburun Köyü'nde traktörle çarpışan motosiklet sürücüsü Gencay Kurtoğlu ile kuzeni Osman Demircioğlu öldü.
Yozgat'ta çalışan ve hafta sonu Kayseri'deki ailesinin yanına gelen Semih Kutlu, önceki gece arkadaşlarıyla alkol aldı. Evin dönmek için motosikletine binen Kutlu, yüksek gerilim hattı direğine çarparak öldü.

KENDİ OĞLUNA ÇARPTI
Afyonkarahisar'da H.S. adlı kişi, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde otomobille seyir halindeyken önüne çıkan 8 yaşındaki oğlu Y.S.'ye çarptı. Ağır yaralanan çocuk hastanede yaşamını yitirdi.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tarlada çalışırken traktörün altında kalan 17 yaşındaki İrem Selçuk hayatını kaybetti.
Kütahya, Aydın, İzmir ve Şanlıurfa'da meydana gelen kazalarda ise 4 kişi yaşamını yitirdi.

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Yanan araçta can verdi
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