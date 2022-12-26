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Giriş Tarihi: 27.12.2022

Yanlış iğne hayatını mahvetti

Kimya mühendisi Müzeyyen Bilici, kuyruk kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyata alındı. Lokal anestezi esnasında iğne yapılırken şiddetli ağrı hissetti. O günden sonra tekerlekli sandalyeye bağlı kalan genç kadın şikâyetçi oldu

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Yanlış iğne hayatını mahvetti
İstanbul'da bir şirkette yönetici olan kimya mühendisi Müzeyyen Bilici (33), 8 ay önce evinde ayağı kayınca düştü. Kuyruk sokumu kemiğinde kırık oluşan Bilici, 20 günlük raporun ardından, oturma simidiyle hayatına devam etti. Ağrılar dinmeyince geçtiğimiz eylülde özel bir hastaneye gitti. Ameliyata alınan Bilici'ye, lokal anestezi için kuyruk sokumundan 2, kalçasından da bir iğne yapıldı. İddiaya göre kalçaya yapılan iğne sırasında çok şiddetli bir ağrı hisseden Bilici, o günden sonra tekerlekli sandalyeye mahkûm oldu.



Bilici şunları anlattı: "Ayağa kalktığımda, sağ ayağımda güç ve his kaybının olduğunu fark ettim. Doktor, iğneden olabileceğini söyleyip beklememi söyledi. 6 saat geçtikten sonra bir değişiklik olmayınca, kortizon verildi. MR ve bazı tetkikler yapıldı. 2 saatte çıkacağım diye gittiğim hastanede 6 gün kaldım. Yürüyerek gittiğim hastaneden tekerlekli sandalye ile çıktım. 20 gün, ne olduğunu bilmeden hastane hastane gezdim. Sonunda, o enjeksiyon nedeniyle bel bölgemde sıvı ve ödem biriktiği, sinir köklerinde hasar oluştuğu belirlendi. Bursa'da tedavim devam ediyor. Şikâyetçi oldum."
Avukatı Türkan Demir de, "Vahim olan, hastanenin hiçbir sorumluluk almadan müvekkilimi yaka paça taburcu etmesi. Enjeksiyonu yapan doktor ve hastane hakkında suç duyurusunda bulunduk" dedi. Hastaneden yapılan açıklamada ise Bilici'nin sağ siyatik sinirinde düşmeye bağlı olarak hasar tespit edildiği ve tedavisine ileri bir merkezde devam etmesi önerildiği belirtildi.

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Yanlış iğne hayatını mahvetti
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