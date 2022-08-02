Yaptığı otostop sonu oldu! Bindiği kamyonda yanarak öldü

Mehmet Ali Gencer'in oğlu Hasan Gencer büyük şok yaşadıklarını belirterek, " 14 Temmuz tarihinde emekli maaşını çekmek için evden çıkıyor. Yoldan geçen kamyona binmiş. Bu araç TIR ile çarpışmış. Çıkan yangında 3 kişi ölmüş. Bir kişinin kimliği belirlenememiş. Bu kişinin yapılan DNA'nın ardınran babam olduğu ortaya çıktı" dedi.