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Giriş Tarihi: 3.8.2022

Yaptığı otostop sonu oldu! Bindiği kamyonda yanarak öldü

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Yaptığı otostop sonu oldu! Bindiği kamyonda yanarak öldü

Antalya'nın Korkuteli ilçesi Leylekli Köyü'ndeki evinden 14 Temmuz'da emekli maaşını çekmek için çıkan Mehmet Ali Gencer'in (56) otostopla bindiği kamyon, Korkuteli – Bozova karayolunda TIR ile çarpıştı.

Talihsiz adam kazada, kamyondaki iki kişi ile birlikte yanarak öldü.

Yaklaşık iki haftadır Gencer'i arayan ve kayıp başvurusunda bulunan ailesi kazadan tesadüfen haberdar oldu.

Talihsiz adamın kimliği DNA testi ile belirlendi.

Mehmet Ali Gencer'in oğlu Hasan Gencer büyük şok yaşadıklarını belirterek, " 14 Temmuz tarihinde emekli maaşını çekmek için evden çıkıyor. Yoldan geçen kamyona binmiş. Bu araç TIR ile çarpışmış. Çıkan yangında 3 kişi ölmüş. Bir kişinin kimliği belirlenememiş. Bu kişinin yapılan DNA'nın ardınran babam olduğu ortaya çıktı" dedi.

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Yaptığı otostop sonu oldu! Bindiği kamyonda yanarak öldü
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