Yaşlı çifti yangın ayırdı

Antalya'da 8 katlı apartmanın 5'inci katında çıkan yangında Halit Açıkyürek (81) yanarak hayatını kaybetti. Eşi Seher Açıkyürek (81) ile ismi öğrenilemeyen bakıcı, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Yangın, saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi Güllük Caddesi üzerindeki Atatürk Devlet Hastanesi acil girişi karşısındaki apartmanda meydana geldi. Dairede oturan Seher ve Halit Açıkyürek çifti ile bakıcılarının yaşadığı evde bir anda alevler yükseldi. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

EKİPLER CANSIZ BEDENİ İLE KARŞILAŞTI

Adresi gelen ekipler alevlere müdahale etti. Kurtarılmayı bekleyen Seher Açıkyürek ve bakıcılarını çıkararak hastaneye götürdü. Yangının söndürülerek başlatılan soğutma işlemleri sırasında ekipler Halit Açıkyürek'in yanan cansız bedenini yatağında bulundu. Evde yapılan incelemeden sonra Açıkyürek'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Açıkyürek'in yakınları evin önünde gözyaşlarına boğuldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.