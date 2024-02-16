Haberler Yaşam Haberleri Yer Antalya! Avokado hırsızları yakalandı: 700 tanesini birden...
Giriş Tarihi: 16.2.2024 13:04

Yer Antalya! Avokado hırsızları yakalandı: 700 tanesini birden...

Antalya'da K.Y. ve A.K. girdikleri bahçeden tam 15 kasa avokado çaldı. Jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

İHA
Yer Antalya! Avokado hırsızları yakalandı: 700 tanesini birden...
Antalya'nın Alanya ilçesinde Ü.A. isimli şahsın kapısının önünden 15 kasa olmak üzere yaklaşık 700 tane avokado kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Olay üzerine Ü.A. isimli şahıs, İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat ederek şikayetçi oldu. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda olayla ilgili olarak Jandarma Suç Araştırma timleri ve Asayiş ekiplerince yapılan titiz araştırmalar sonucunda şüphelilerinin K.Y. ve A.K. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla saklandıkları adreslerde jandarma ekiplerince yakalandı.
Yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Yer Antalya! Avokado hırsızları yakalandı: 700 tanesini birden...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA