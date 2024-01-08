Yer Bursa: Şemsiyeyle yaralının başında bekledi

Çevredeki bir kişi, yağmurda ıslanmaması için, yaralı Koç'un başında şemsiyeyle bekledi. Ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı...