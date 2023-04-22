Haberler Yaşam Haberleri Yer İstanbul Esenler: Polisi görünce uyuşturucuyu yere atıp kaçtı!
Giriş Tarihi: 22.4.2023 11:37 Son Güncelleme: 22.4.2023 11:38

Yer İstanbul Esenler: Polisi görünce uyuşturucuyu yere atıp kaçtı!

İstanbul Esenler'de denetim yapan polis ekiplerini görünce cebindeki uyuşturucuyu yere atıp kaçan şüpheli yakalandı. Şüpheli gözaltına alınırken, babası ve ağabeyi polise zorluk çıkarınca, onlarda gözaltına alındı.

DHA
Yer İstanbul Esenler: Polisi görünce uyuşturucuyu yere atıp kaçtı!

Olay, dün akşam saatlerinde Esenler Birlik Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri mahallede rutin kontrollerini gerçekleştirdiği sırada A.Ç. isimli bir kişinin elinde bulunan 0,55 gram uyuşturucuyu yere atıp bölgeden uzaklaştı. Ekipleri şüpheliyi yakalarken ağabeyi İ.Ç. ve babası Ş.Ç. iddialara göre ekiplere hakaret ve tehditte bulunduktan sonra araçlara saldırdı. Bunun üzerine ekipler, şüpheli A.Ç., baba Ş.Ç. ve ağabey İ.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 kişi, "Görevli Memura Mukavemet" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından adliyeye sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | AK Parti'nin Bahçelievler'deki bürosuna silahlı saldırı: Motosikletle ateş açıldı
Can Ataklı bu kez de Karadeniz gazını hedef aldı: Ücretsiz doğal gaz müjdesinden rahatsız oldu
Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu! Kentsel dönüşümde "yarısı bizden" müjdesi: Kira yardımı da yükseldi
Kılıçdaroğlu'nun ardından şimdi de Akşener ve İmamoğlu! Türbeye ayakkabıyla girdiler
Hedef tahtasına oturtuldu çünkü BAŞARDI... İşte Berat Albayrak'ın 3 tarihi hamlesi
CHP'li Tanrıkulu HDP ile kirli pazarlığı itiraf etti! HDP'nin tutum belgesi ile 6'lı masanın ortak metni örtüşüyor
Bakan Kurum'dan Uydu Kent Projesi ve Yarısı Bizden Kampanyası açıklaması! "İstanbul'un silüeti değişecek"
Bunlar gizli mesajlaşıyor olmasın!
Tehlikeli bir kumar bu
Kürtler, Aleviler ve Kılıçdaroğlu
ARKADAŞINA GÖNDER
Yer İstanbul Esenler: Polisi görünce uyuşturucuyu yere atıp kaçtı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA