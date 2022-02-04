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Giriş Tarihi: 4.2.2022 09:01

Yer: Samsun! Otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

AA
Yer: Samsun! Otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Samsun Çarşamba'da Orhan Y. (54) idaresindeki otomobil, Samsun-Ordu kara yolu otogar mevkisinde refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Orhan Y, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve AFAD ekiplerinin uğraşları sonucu çıkarıldı.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Abdülsamet Y. (41), Emine Y. (37), Mustafa Y. (12) ve Enes Y. (8) sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Yer: Samsun! Otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 5 kişi yaralandı
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