Yeraltına döşenen kaçak elektrik şebekesi tespit edildi

Abonelerine kaliteli ve sürdürülebilir enerji sağlamak adına geride bıraktığı 10 yılda 30 milyar TL'nin üzerinde yatırım yapan Dicle Elektrik, kayıt dışı tüketimi önlemek adına teknolojinin tüm olanaklarını kullanmaya devam ediyor. Dağıtım şirketi, kayıp kaçakla mücadele kapsamında son olarak Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, yer altına gizlenmiş bir kaçak elektrik şebekesi tespit etti. Dicle Elektrik, abonelerin zarar görmesini önlemek adına kaçak döşenen hattı iptal ederken, kaçak elektrik kullananlara karşı yasal işlemlere başvurdu.



KAÇAK HATLAR İŞ MAKİNELERİ İLE SÖKÜLDÜ

Havaların soğuması ve elektrikle ısınmanın artmasıyla birlikte Dicle Elektrik dağıtım bölgesinde kayıt dışı elektrik tüketimi de artış gösterdi, Bunun üzerine dağıtım şirketi ekipleri, kayıt dışı elektrik tüketimi ile mücadele kapsamında yapay zeka verileri kullanarak geniş kapsamlı bir tarama gerçekleştirdi. Söz konusu tarama işlemleri sonucunda, Çınar ilçe merkezinde 33 mesken, bir iş yeri ve bir şantiyenin kaçak elektrik kullandığı saptandı. Yeraltına döşenen kaçak kablolar, iş makineleri ile kazılarak söküldü. Operasyon esnasında tüm kaçak bağlantılar iptal edilirken bölgede bulunan 21 sayaç ise yenileri ile değiştirildi.

KAÇAK TESPİT KABİLİYETİ ÜST SEVİYELERDE

Dicle Elektrik Diyarbakır İl Müdürlüğü yetkilileri, abonelere kesintisiz ve kaliteli enerji sağlamak için yapılan milyarlarca liralık yatırımlara kaçak elektrik kullanıcılarının zarar vermesine izin verilmeyeceğini belirtti. Yetkililer, artık karadan, havadan, yeraltından ve yerüstünden kaçak elektrik tüketimini tespit edebilecek teknolojik ekipman ve deneyimli insan kaynaklarına sahip olduklarını vurguladı. Kaçak elektrikle mücadelenin, teknolojinin gelişmesiyle üst seviyelere çıktığını ifade eden yetkililer, kaçak elektrik kullanmayı düşünenlere hem diğer abonelere verecekleri zararı hem de yakalanma durumundaki ekonomik kayıpları düşünerek bu eylemden kaçınmalarını önerdi.

İLÇEDE KAYIT DIŞI TÜKETİM YÜZDE 80'LERDEN DÜŞÜRÜLDÜ

Dicle Elektrik Diyarbakır İl Müdürlüğü, 2020 yılında Çınar ilçe merkezinde yaklaşık 25 milyon liralık bir yatırımla şebeke iyileştirme çalışması gerçekleştirdi. Yeraltı şebekesi dahil tüm elektrik şebekesi yenilenirken, sayaçlar yapı dışına alınarak direk üstü sayaç otomasyon panolarında toplandı. Bu önlemlerle ilçedeki kayıt dışı elektrik tüketimi yüzde 80'lerden yüzde 16'lara kadar düşürüldü.



YAPAY ZEKA NASIL ÇALIŞIYOR ?

Her biri teknolojik sistemleri barındıran Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS), Müşteri Bilgi Sistemi (MBS) ve Coğrafi Bilgi Sistemi'nden (CBS) elde edilen veriler Enerji Kayıpları birimindeki iş emri havuzlarında toplanıyor. OSOS'dan abone türü, endeks akışı, akım-gerilim parametreleri gibi abone bilgileri her 15 dakikada bir düzenli olarak merkeze iletiliyor. CBS'den ise aboneye ait yer, hangi trafodan beslendiği, enerji aldığı hattaki abone sayısı, abone türleri gibi bilgiler alınıyor. MBS'den de aboneye ait tüm faturalandırma süreçleri, abonenin tüketim değerleri, tüketim alışkanlıkları gibi geriye dönük bilgiler iletiliyor. Trafodan verilen enerji ile abonelere ait sayaçlardan geçerek tüketilen enerji karşılaştırılıyor ve kaçak tüketim olup olmadığı belirleniyor. Tüm bu bilgilerin toplandığı yapay zeka havuzunda son olarak geri besleme algoritması çalıştırılarak bir kez daha kontrol edilerek elde edilen sonuçlara göre çalışma başlatılıyor.