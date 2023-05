Yıldırım; "Sorunları eserlere dönüştürerek geliyoruz"

AK Parti Kocaeli Teşkilatı Mahalle Başkanları Toplantısı gerçekleşti. Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleşen toplantıya AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da katıldı. İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi büyük önem taşıyan toplantıya AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ev sahipliği yaptı. Toplantıya Kocaeli milletvekilleri Sadettin Hülagü, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, Sami Çakır, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İlçe Başkanları, İlçe Belediye Başkanları, teşkilat yöneticileri ve partililer katıldı.

"28 MAYIS'TA EN BÜYÜK DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Toplantının açılış konuşmasını ev sahibi İl Başkanı Şahin Talus gerçekleştirdi. Davetlileri selamlayarak konuşmasına başlayan Talus, "Sayın Başbakanım 71 gündür sahadayız. Seçim açıklaması sonrası tüm mahallelerimizde sokaktaydık. Elimizden geldiğince gece gündüz Cumhurbaşkanımıza destek istedik. Tüm ilçelerde birinci olduk. Pazartesi günü seçim bitmedi, hemen ilçe başkanlarımız, SKM Başkanlarımız ile 28 Mayıs için gece gündüz çalışmaya başladık. 28 Mayıs'ta Kocaeli'den Cumhurbaşkanımıza en büyük desteği vereceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"DÖNME DOLAP GİBİ"

Talus'un ardından kürsüye Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın çıktı. Büyükakın konuşmasında, "Bugün toplantımızın ana konuşmacısı saygıdeğer Başbakanımız. Şunu söyleyip ineceğim. Rakiplerimizi şakülü kaydı. Her gün başka bir şey söylüyorlar. Hangi işaretleri yapacaklarını şaşırdılar. Dönme dolap gibi. Dön Babam dönelim. Daha da şaşıracaklar. Bizim istikametimiz hiç değişmiyor. Mesajımız belli. Aynı kararlılıkla ile yılmadan devam etmenizi istiyorum" dedi.

"DİKLEŞTİLER, ÇELİKLEŞTİLER"

Daha sonra kürsüye Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu çıktı. Katırcıoğlu konuşmasında, "Teşkilatımıza il başkamızın nezninde teşekkür ediyorum. Her an yanımızda oldular. Cumhurbaşkanımızın sözü ve nefesi oldular. Dikleştiler, çelikleştiler. Millet Koalisyonuna karşı dik durdular. Sandıkları bir an olsun bile boş bırakmadılar. 28 Eylül'e giderken her anı değerlendireceğiz. Kandil'den destek alanlara, değil milletin desteğini Cumhurbaşkanımıza Kocaeli'den vereceğiz. Durmandan, yılmadan doğru adamla yola devam edeceğiz" dedi.

"AÇIK ARA BİRİNCİ"

Son olarak programın ana konuğu AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım çıktı. Yıldırım konuşmasında, "Az önce İl Başkanımız, Belediye başkanımız hedefi gösterdi. Hedef 5 gün sonra 28 Mayıs'ta eksik kalan işi tamamlamak. Milletimiz Cumhur İttifakına, yola devam dedi. Mecliste 323 milletvekili ile yarıdan çok daha fazlasını verdi. Cumhurbaşkanımız açık ara birinci yaptı. Cumhurbaşkanımız esasında seçildi. Anayasa'ya göre salt çoğunluk gerekiyor. İkinci turda yarından bir fazla ile kalacak değiliz" dedi.

"KADIN KOLLARI BAŞKANIMIZ ISKALADI"

Kocaeli için yıllarını verdiler. İbrahim Başkan da bizimle. Yeni vekilleriniz seçildi. Zaman dar diye konuşmaktan feragat ettiler" diyerek AK Parti Milletvekillerini saydı. Seçilmeyen adaylara değinen Yıldırım, " Kadın kolları başkanımız ıskaladı bu sefer bir dahaki sefere onu da Ankara'ya göndereceğiz. Benim tertip Ellibeş'i de beraberinde göndereceğiz. Kocaeli üreten bir kent. Türkiye'nin yükünü alan bir şehrimiz. Kocaeli sanayisi, körfez olmazsa Türkiye birçok yönden eksik kalır. Böylesine milli gelirimize katkı sağlayan Kocaeli, yine geleceğin nerede olduğunu görüyor.

"14 MAYIS KISA GELDİ"

Her ne kadar yüzde 3 yüzde 4'lük artış olmasına rağmen 14 Mayıs'ta biraz kısa geldi. Küçük bir hesap yapacağız. Mahalle başkanlarına görev vereceğim. Kocaeli'nin mahalleleri, Her mahalleden en az 15 oy lazım. 5 artı biri tamamlamak için 6 bin 100 oy eksiğiniz var. Sandık sayısı 4317. Her sandıktan 1 fazla oy 4 bin 317 yapar. Sizden 20 bin minimum oy istiyoruz. 20 bin oy sandığa gitmeyen 127 bin hemşerimizin yüzde 20'sini oyu demek. Ya da iptal edilen 23 bin oyun tamamı demek. Bunları yaparsak Kocaeli'den 1 numara olur çıkarız. Mahalle başkanlarına büyük görev düşüyor. Bu hesap uzmanının hesabına benzemez. O hesap uzmanı çakıldı.

"DEPREMZEDELERİN YÜREKLERNİ SOĞUTMAK İÇİN"

Bütçe görüşmelerinde de mecliste anlattık. Kamyoncunun yükün maliyetini karşılayamadığını anlattı da anlatım. Dayanamadım sen yürüyerek gittin sen anlamazın dedim. Bizim mahalle başkanlarımıza çok basit bir görev düşüyor. Sandığa gidemeyenleri götürün. Pusula küçük bir pusula iptal oy da fazla olmaz. Bir numara ve iki numara. Sıralama da düzgün yapılmış. Bir numaraya mührü vuruyorsunuz. Kocaeli daha fazlasını hak ediyor. Yapmamız gerekeni yaptık. Bunlar ne yaptılar, deprem öncesi 3 5 kıyafet yardımı yaptılar onlara oy çıkmayınca zehir zıkkım olsun dediler. O depremzedelerin, yüreklerinin ateşini söndürmek için 28 Mayıs bir fırsattır. Kocaeli bunun gereğini yerine getirecektir. 28 tarihi siyasette önemli. 28 Şubat'ı bu ülke yaşadı. O dönemi gençler yaşamadı. İyi ki de yaşamdı. O dönemin karşılığını 28 Mayıs'ta en güzel şekilde vereceksiniz.

"MİLLET YEMEZ BUNLARI"

14 Mayıs günü bakıyorsunuz Kılıçdaroğlu ne diyor? Kılıçdaroğlu aday oldu kandildekiler şakımaya başladı. FETÖ'cüler konuşmaya başladı. Onların arkasında iplerini elinde tutanlar da konuşmaya başladı. Sizin oy hakkınız var mı kardeşim. Oyu millet verecek. 14 Mayıs oldu seçimden 2 saat sonra bunların 2 belediye başkanı var. Yüzde 58'le kazandık diyor. Nasıl oluyor bu? İsyana çağırıyorlar. Milletin aklı ile alay etmeye kalktılar rezil rüsva oldular. Sesleri kesildi. Sonra u dönüşü. Teröristlerle iş tutmak bize yaramadı şimdi de kılıç kalkan ekibini kuşanıp cenge gidelim dediler. Millet yemez bunları. Ermenistan 15 Mayıs sabahı Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanımayacağım açıklaması yapmaya hazırlanıyordu. Ama toprak bütünlüğünü kabul ediyorum demek zorunda kaldı. Bu Türkiye'nin gücüdür.

EN AZ OY ÇIKAN YERDE 3 AY KALDI

Sorunumuz yok mu? Elbette var. Sorunu olmayan dünya deliler ve ölülerdir. 20 yıldır yaptığımız bu. Dağ gibi sorunları eserlere dönüştürerek geliyoruz. Bizim prensibimiz açık ve nettir. Asrın felaketi denen bu felakette başka ülke olsaydı hiçbir şey yapamazdı. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı orayı su yolu ettiler. Bakanlar 3 ay evlerinden uzak oradaydı. Bu ülkenin Belediye Başkanları, Valilileri oradaydı. Belediye Başkanımız belki de bize en az oy çıkan yerde gece gündüz çalıştı. O iş gönül işidir. Yapmamız gereken bu. İnşallah 28 Mayıs'ta son noktayı koyacağız. Seçimi gündemden düşürüp geçim konusuna döneceğiz" dedi.