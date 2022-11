YÖK ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında protokol imzalandı

Üniversitelerde eğitim alan öğrencilerin eğitsel, sanatsal, sosyal, kültürel, sportif ve gönüllük faaliyetlerini arttırmak ve kişisel kapasitelerinin gelişmesine olanak sağlanması amacıyla iş birliği protokolü YÖK binasında imzalandı. Gençlere yönelik faaliyetlere ve genç ofislere yönelik işbirliği protokolü ile ayrıca Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatları ile yükseköğretim kurumları arasında işbirliğinin arttırılması da hedefleniyor.





"HER BİR GENCİMİZİN İMKANLARDAN AYNI ŞEKİLDE İSTİFADE ETMESİNİ HEDEFLİYORUZ"

Burada konuşan Kasapoğlu, üniversitelerin Genç Ofislerle ortaya koyduğu işbirliğinin bir fırsat eşitliği çalışması olduğunu ifade ederek, "400 bine yakın gencimizin bu ofislerden istifade ettiğini mutlulukla görüyoruz. Ama bu çalışmaları birlikte arttırarak her bir gencimize ulaşma, her bir gencimizin bu anlamda imkanlardan aynı şekilde istifade etmesini sağlamak bizler için en büyük hedef. İnşallah bunu da birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.



"BAKANLIĞIMIZIN TÜM TESİSLERİNİ AÇARAK 6+2 ŞEKLİNDE BİR SÜRECE GEÇİYORUZ"

Türkiye'nin güçlü altyapı tesisleri, insan kaynağı ve ortaya konulan başarılarla bir spor ülkesi olduğunun altını çizen Kasapoğlu, "Üniversitelerimizde spor altyapısını güçlendirme noktasında üniversitelerimizde çok farklı işbirliklerimiz var. Hem tesisleşmeye yönelik hem bu tesislerin kullanımına yönelik olarak bugün yeni bir sürece geçiyoruz. Bunu ben çok anlamlı buluyorum. Üniversitelerdeki Spor Bilimleri Fakülteleri'nin eğitim süreçleri ile ilgili yeni bir döneme başlıyoruz. Bu fakültelerdeki 6 dönemlik eğitim sonrası 2 dönemi Bakanlığımızın tüm tesislerini bu işe açarak 6+2 şeklinde bir sürece geçiyoruz. Bununla birlikte öğrencilerimiz, aldıkları 6 dönemlik dersin hemen akabinde 2 dönem ilgi alanlarına göre eğitim ve staj yapacaklar ve uygulama gerçekleştirecekler" diye konuştu.





"YÜKSEKÖĞRETİM, GELECEĞİN TOPLUMUNUN İNŞASINDA FEVKALADE ÖNEMLİ BİR MİSYON ÜSTLENMİŞ DURUMDADIR"

İmzalanan protokolle gençlik ve spor faaliyetlerinde öğrencilerin, Bakanlığın ilgili birimlerinde staj yapma imkanı sağlanacağını vurgulayan YÖK Başkanı Erol Özvar, "Sürekli değişen ve gelişen dünyamızda, farklı çalışma ortamlarını tecrübe etmiş ve bu sayede yeni beceriler edinmiş bireylerin yetişmesi hiç olmadığı kadar önemli hale gelmiştir. Yükseköğretim, sosyal hayatın önemli bir parçası olup, geleceğin toplumunun inşasında fevkalade önemli bir misyon üstlenmiş durumdadır. Özellikle yükseköğretimdeki kitleselleşme ve yükseköğretimli kişi sayısı dikkate alındığında, bu rol daha da kritik bir hal almıştır" ifadelerini kullandı.





Özvar, gençlerin bilgi, beceri ve kabiliyetlerinin geliştirilmesinin yanında aynı zamanda ahlaki gelişimleri, beden, zihin, duygu ve düşünce sağlıklarının korunmasının da hayati önem taşıdığını belirtti.

Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın yanı sıra çok sayıda rektör katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, YÖK Başkanı Erol Özvar günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.