Yola atılıp ezilmişti: Çifte cinayet soruşturması tamamlandı!

"BENİM EŞİMİ VE GÖKHAN'I ÖLDÜRME KASTIM YOKTU"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında savunması alınan maktul Adalet Bike'nin eşi sanık Mahmut Bike "Adalet Bike ile 2014 yılından beri evliyim. 7 yaşında bir kızımız, 2 buçuk yaşında ise bir oğlumuz var. Ben en son Ocak 2021 tarihinde cezaevine girdim. Tahliye olduktan sonra ise ailemle vakit geçirdim. Olaydan birkaç gün önce eşimin telefonuna bir mesaj geldi, mesajları eşime sordum, o da tanımadığını söyledi. Eşimin abisi olan Selehattin'i çağırdım ve mesajları ona okuttum. Daha sonra Selahattin ile eşimi bıraktım ve eşime ondan boşanacağımı söyleyerek evden çıktım. Kendi aramızda anlaşmalı olarak boşanacağımızı fakat aldatması nedeniyle çocuklarımı eşime vermeyeceğimi ifade ettim. Bu süreçte eşimle fazla görüşmem olmadı. Olay günü eşimin telefonunun Büyükçekmece'de sinyal verdiğini görünce eşimin abisi Selehattin, kardeşim Fırat, Furkan ile birlikte olay yerine doğru gitti. Selahattin ile birlikte araçtan inip eşimi aradık. Sonra arabada bekleyen kardeşim beni aradı ve yengemi bir adam ve kadın ile birlikte buraya doğru geliyor dedi. Bizde onların yanına gittik. Ben karşılaşınca Gökhan ile tartıştım ve boğuşmaya başladık. Gökhan'da bıçak vardı onun elinden aldım ve rastgele sallamaya başladım daha sonra da silahımla Gökhan'a ateş ettim. Gökhan yere düşünce korktum ve Selahattin'in olduğu yere gittim. Selahattin eşimi araca bindirdi. Kardeşim Fırat ve arkadaşı Furkan araca bindiler. Biz de Selahattin'in aracına bindik. Biz E-5 istikamaetine doğru giderken kardeşim Fırat da Jaguar marka araçla arkamızdan geliyordu. Bir müddet ilerledikten sonra Selahattin bana 'Karın ile olayınızı kendi aranızda halledin beni burada indir' dedi. Sonra Selahattin araçtan indi. Sonra aracın arka kapısının açıldığı fark ettim, eşim araçta yoktu. Adaletin araçtan atladığı yere geldiğimde ambulans ve polisleri gördüm, telaşla geri dönüş yaptım. Benim eşimi ve Gökhan'ı öldürme kastım yoktu. Bu olayın yaşanmasından dolayı pişmanım" dedi.