Yunus ekibi minibüsle çarpıştı: 2 polis yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yaralanan 2 polis memurundan biri ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne diğeri ise yakındaki özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanelerde tedavisi süren polislerden birinin vücudunda kırıklar olduğu, hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.