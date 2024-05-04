Yurtdışında 7.5 milyon Türk yaşıyor

Yurtdışında 7.5 milyon Türk vatandaşı yaşarken, bunun yaklaşık 6.5 milyonu Batı Avrupa ülkelerinde ikamet ediyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki otelde düzenlenen Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı'nda, Türkiye'nin dış politika ve bakanlık faaliyetlerinde, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı. Buna göre, 6.5 milyonu Batı Avrupa'da olmak üzere 7.5 milyon Türk vatandaşı yurtdışında yaşıyor. Nisan 2024 itibarıyla Avrupa genelinde 2 bin 427 Türk kökenli siyasetçi bulunuyor. Hükümet düzeyinde 2 bakan ve 2 devlet sekreteri, Avrupa Parlamentosu'nda 7, ulusal ve federal düzeyde 69, eyalet ve bölgesel düzeyde 102, belediye meclislerinde ise 2 bin 245 Türk kökenli üye görev yapıyor. Nisan itibarıyla 1558 din görevlisi yurtdışında hizmet veriyor. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu (BOAKK) kararları çerçevesinde, Nisan 2024 itibarıyla 1707 öğretmen, 141 okutman yurtdışında görevli bulunuyor.