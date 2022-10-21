Zafer Aktaş’tan Beyoğlu esnafına ziyaret

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Beyoğlu İlçesi'nde vatandaşlarla ve esnaflarla buluştu. Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü olan Süleyman Gökdemir'in aynı zamanda başında bulunduğu İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü tarafından yapılmakta olan Kulaksız Polis Merkezi İnşaat Alanı'nı denetleyen İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, inşaat alanındaki denetlemelerinin ardından Beyoğlu Kaptan Paşa Mahallesi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.
Esnafla ve mahalle sakinleriyle suçların önlenmesine yönelik fikir alışverişi yapan ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Zafer Aktaş'ın ziyaretinde İl Emniyet Müdür Yardımcıları Koray Şensoy ile Zafer Baybaba ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Taner Ertürk de vardı.
ÇAY VE TATLI İKRAM ETTİLER
Vatandaşlar, samimi ziyarette istek ve taleplerini dinleyen Zafer Aktaş ve ekibine çay ve tatlı ikram etti. Zafer Aktaş, yardımcılarıyla birlikte vatandaşlarla hatıra fotoğrafları çektirdi. Mahalle sakinleri ve esnaf, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a ziyaretleri için teşekkür etti.