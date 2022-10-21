Zafer Aktaş’tan Beyoğlu esnafına ziyaret

ÇAY VE TATLI İKRAM ETTİLER

Vatandaşlar, samimi ziyarette istek ve taleplerini dinleyen Zafer Aktaş ve ekibine çay ve tatlı ikram etti. Zafer Aktaş, yardımcılarıyla birlikte vatandaşlarla hatıra fotoğrafları çektirdi. Mahalle sakinleri ve esnaf, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a ziyaretleri için teşekkür etti.