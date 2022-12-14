Zincirleme alkol komedisi

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Santral Garaj Mahallesi'nde trafik ekipleri, şüpheli gördükleri araçlara uygulama yaptı. Uygulama noktasında durdurulan bir aracın sürücüsü, yapılan kontrollerde 1.27 promil alkollü çıktı. Trafik polisleri, aracın çekilmemesi için alkolsüz bir kişiye teslim edebileceklerini söyleyince sürücü, oğlunu aradı.Babasının kullandığı aracı bağlatmamak için trafik noktasına araç ile gelen genç de, 0.87 promil alkollü çıktı. Babasının alkol içtiğini öğrenmemesini isteyen genç ecel teri dökerken, "Anasonlu nargile içtim" dedi. Bu arada sürücünün oğlunun yanında kurtarıcı olarak gelen arkadaşı da alkollü çıktı.Alkollü oğluna kızan baba, son olarak yeğenini aradı. Uygulama noktasına gelen yeğenine de çıkışan baba, "Sen de anasonlu içtiysen seni de haşlarım" dedi. Alkol çıkmayan yeğeni, aracı teslim aldı. Baba ve oğluna alkollü araç kullanmaktan 1823 TL idari para cezası kesilerek ehliyetlerine 6 ay boyunca el konuldu.