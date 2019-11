Hep söylüyoruz, iktidar, ilk bakışta solun uygulaması akla yakın görünen "sosyal politikaları" da kendisi uyguluyor... Ama gerçek solun, ama CHP gibi çakma solun...

"Sağcı" olduğu söylenen iktidardır bu ha.

Öbür türlü, arkasındaki geniş halk desteğini nasıl açıklayacaksınız, "kazma basının" yaptığı şekilde cahillikle mi?

İktidar, İsveç gibi ülkelerde, bir dönem Almanya'da, bir dönem Fransa'da sosyaldemokratların yaptığını yapıyor: Bir yandan kapitalizmi geliştirirken, öbür yandan bu kapitalist gelişmenin yarattığı refahtan halka da "pay" vermek...

İşin maddi yönlerinden biri bu.

Manevi yönü de var elbette: Tarihte ilk kez, halk devlet tarafından "adam yerine" konuluyor, hor görülmüyor, itilip kakılmıyor. Örneğin hastaneye gittiği zaman hasta köpek değil insan muamelesi görüyor.

İşte bu nedenle çakma sol nal topluyor.

Eskaza sosyalistler iktidara gelseler ne yapacaklar. Toplu konut yapacaklar.

Al işte "kralını" yapıyorlar bunlar!

Hem de "estetik"... Bolşeviklerin Rusya'ya yestehledikleri gibi birbirinden çirkin, birbirinden döküntü değil.

***

TOKİ, on yılda 541 bin konut yapmış.Her aileyi ortalama üç kişiden hesaplarsanız, ana baba ve çocuk (ki bizde daha kalabalıktır, hem çocuk sayısı fazladır hem de Batı'da rastlanmayan büyükanne, büyükbaba faktörü vardır)...En basit tahminle bir buçuk milyon kişi eder.TOKİ bunu son on yılda yapmış, AKP iktidarının başından beri değil, alt tarafı on yılda.TOKİ kökenli toplam konut sayısı şu anda 850 bin...Yani en az üç milyon kişiye "" bir ev sağlanmış.Yalnız Şırnak'ta, PKK'nın bıraktığı enkaz yerine yükselen ev sayısı 10 bin.Şu anda 83 bin konutun inşaatı da sürüyormuş.Taksitleri ödeyemediği için evleri geri alınanların sayısı da yalnızca bin 125, yani devede kulak.

***

Bir gayrimüslim arkadaşım bana şöyle demişti: "!"Evet, artık İstanbul'u kimse bizden alamaz, örneğin...Gerileme, toprak kaybı ve bitmek bilmeyen göç dalgaları sona erdi. Artık kalkıp göç eylemek yerine bu sefer kendimiz yabancı göçmen kabul ediyoruz.Halkımız "" kendi evinin sahibi olmak istiyor.İlle de kendi işinin sahibi olmak istediği gibi.Bu evler elbette "" değildir. Adıüstünde, toplu konuttur.Ama varoşların "" rezil çirkinliklerinden de fersah fersah ileridir.Üstelik yeşil alanları, okulları, çocuk parkları, sağlık ocakları, camileri, ticaret merkezleri, spor sahaları, açık ve kapalı otoparkları da mevcuttur.Ben anlayamadım halk niçin "" destekliyor ağabey?Cahil de ondan herhalde.Ah bir okusalar, hepsi oylarını CHP'ye yağdıracak!