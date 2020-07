OSMAN ALTINIŞIK ANKARA

Biz gazeteciler yaşanmışlıkları geleceğe taşımak adına tarihe not düşeriz.

Dünyanın, ülkelerin, şehirlerin ve insanların tarihe not düşülecek yaşanmışlıklarının kâtip üyesiyiz.

Olayların gelecek kuşaklara aktarılmasında en önemli unsurlarıyız.

Tarihi oluşturacak her türlü yaşanmışlığı doğru kaydetmek gelecek kuşaklara karşı vazifemizdir.

Türkiye'nin bağımsızlık nişanı Ayasofya camisinin 86 yıllık esaret zincirlerinin kırıldığı 10 Temmuz 2020 tarihini bir kenara not düşelim.

Düşelim ki 86 yıllık bu esaretin ardından hangi iradenin zincirleri kırma cesareti ve feraseti gösterdiğini kayıtlara geçirelim.

Bu karar Ayasofya'nın ibadete açılma kararından öte bir adımdır…

Ayasofya'nın dirilişi gönüllerdeki ve ayaklardaki prangaların kırılıp atılmasıdır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bugün Ayasofya inşa edildiği tarihten itibaren defalarca şahit olduğu yeniden dirilişlerden birini yaşıyor' dedi.

Ve tarihe not düştü… Tarihe not düştüklerimiz arasında unutulmamalı ki… Milletin bu bayramına sessiz kalanlar.

Her daim ülkenin milli kararlarından bi haber hal ve tavır içinde olanlar derin bir sessizlik içine bürünmüş…

Başkan Erdoğan'ın en önemli vurgusu, Ayasofya'nın dirilişi, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir.' Bu sözleri not edin.

Gelecek Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne de tanıklık edecektir.

Özenle seçilmiş her bir kelime yeni Türkiye'nin gelecekteki duruşunun ifadelerini içeriyor; Ayasofya'nın dirilişi, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların fetret devrinden çıkış iradesinin ayak sesidir.

Ayasofya'nın dirilişi, sadece Müslümanların değil, onlarla birlikte tüm mazlumların, mağdurların, ezilmişlerin, sömürülmüşlerin umut ateşinin yeniden alevlenişidir.

Ayasofya'nın dirilişi, Türk milleti, Müslümanlar ve tüm insanlık olarak dünyaya söyleyecek yeni sözlerimiz olduğunun ifadesidir.

Ayasofya'nın dirilişi, Bedir'den Malazgirt'e, Niğbolu'dan Çanakkale'ye kadar tarihimizin tüm atılım dönemlerini yeniden hatırlayışımızın adıdır.

Ayasofya'nın dirilişi, şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetlerine gerekirse canımız pahasına sahip çıkma kararlılığımızın remzidir.

Elhamdülillah… Şükürler olsun. Bizim kuşak 'Ayasofya'ya özgürlük' diyerek büyüdü.

Bir kuşak daha Mescid-i Aksa'ya özgürlük diye büyümesin…

Vakit bu vakitse neden olmasın…