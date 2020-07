HAZAL ATEŞ

Türk mutasavvıf ve şair Hacı Bayram-ı Veli ne de güzel söylemiş; "İnsan, şehri inşa ederken aslında taşın toprağın arasında kendini inşa eder. Gönülde her ne var ise şehir olarak görünür. Gönlü taş olanın şehri taş, gönlü aşk ile dolu olanın şehri gülistan olur." Şehir deyip geçmeyin, can taşır, ruhu hayatla beslenir. Dil, hafıza, kültür, inanç, tarih iç içedir. İnsan kaşı, gözü, fiziği, eğitimi, görgüsü, kültürü ile şehirler de cadde, meydan, müzeler, park, bina, okul, edebiyat, sanat, musiki kokan sokakları, tarihi dokusuyla kimlik kazanır. Renkli dükkânlar, kaldırım taşları, marka mağazalara ev sahipliği yapan, yeşili bol geniş caddeler şehirlerle özdeşleşir. İnsanların sevdikleriyle buluştuğu, el ele yürüdüğü, müziğin göğe karıştığı, kutlamaların yapıldığı, tarih kokan, turistlerin ilgi odağı caddeler…



İstiklal Caddesi olmadan İstanbul'u, Chaps-Elysées, olmadan da Paris'i düşünmek mümkün mü? Eski adıyla Grand Rue de Pera, Osmanlı'dan itibaren Batılaşmanın en önemli simgelerinden biri. İstiklal nostaljik tramvayı, tarihi pasajları, cafeleriyle her gün yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor. New York'un en ünlü mekânı, Central Park'a komşu olan Beşinci Cadde. Piccadily Circus'tan başlayan ve Hyde Park'a kadar uzanan Oxford Street, Londra'nın en ünlü alışveriş ve gezi rotası. Kurfürstendamm, Berlin'in en ünlü caddesi olma özelliği taşıyor. Kaiser Wilhelm Anı Kilisesi caddenin ana duraklarından biri. Ünlü markaların mağazalarının yanı sıra bohem mekânlara da ev sahipliği yapan caddede yürümeye doyulmaz. Viyana'nın merkezindeki sadece yayalara açık Graben de dolaşırken müzisyen, ressam, sanatçı olasınız gelir. Tabii bir de Hollywood Bulvarı; yüzlerce ünlünün izleri arasında kaybolduğunuz ünlü mekân. Los Angeles gibi California'da bulunan San Francisco'nun en meşhur yerlerinden biri Lombard Street. Hayranlıkla dolaştığım sanatın, müziğin, hayatın nabzının attığı Broadway caddesini de eklemeliyim bu listeye. Sadece bu cadde için New York'a gidilir.



Ankara'nın Atatürk Bulvarı, Tunalı Hilmi Caddesi. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, "Bahçeli 7 ve Tunalı Hilmi caddelerini yayalaştıralım" diyor. Gürsel Bey'in bu çağrısını sonuna kadar destekliyorum, karşılık bulmalı. İnanıyorum ki bu adım mağazalara katkı sunacak, hem de biz Ankaralılara moral olacak. Hadi biz de başkentin gri yüzünü gülistana dönüştürelim. Nazım Hikmet ne de güzel söylemiş; "İki şey vardır ancak ölümle unutulur: Anamızın yüzüyle şehrimizin yüzü!" Güzel bir hafta olsun.