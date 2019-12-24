Gençlerbirliği'nin Rumen golcüsü Türkiye'de 10 sezondur forma giyiyor. Adnan Polat yönetiminde 21 yaşında Galatasaray'a transfer olan Stancu istikrarlı yapısına rağmen golcülük konsunda en verimli dönemini şimdi yaşıyor. 32 yaşındaki Rumen golcü attığı gollerle adeta Gençlerbirliği'ni sırtlıyor.

Stancu'nun Türkiye macerasında Galatasaray dışında Orduspor ve Bursaspor da bulunuyor. En uzun dönemini Ankara'da geçiren Stancu, Gençlerbirliği'nde ikinci dönemini yaşıyor. Stancu yabancı bir oyuncu olarak bir rekora da imza atmış; Hagi, Bülent Ünder, Fatih Terim, Hector Cuper başta olmak üzere toplamda 20 ayrı teknik adam döneminde golcü olarak hizmet vermiş.

Mesut Bakkal ve Mustafa Kaplan ile ikişer kez çalışmış.



KENDİSİNİ GEÇECEK

Bu sezon Gençlerbirliği'nde 15 maçta 11 gole imza atan Stancu şimdi hocası Hamza Hamzaoğlu döneminde golleriyle parlıyor. Hamza Hoca ile verimliliği artan Stancu son 6 lig maçında 8 gole imza attı. Mükemmel bir profesyonel olan Stancu belki üst düzey bir golcü değil ama belli bir standartı var. Rumen golcü 15 gol ortalamasıyla oynuyor. Yaş ve tecrübe olarak olgunluk dönemini yaşıyan Stancu bu sezon formuyla ve golcülüğüyle kendi standartını geçecek gibi görünüyor.