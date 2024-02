Ben Bu Cihana Sığmazam seti bizim için okul gibi

atv’nin popüler dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın son dönemde dikkatleri üzerlerine toplayan oyuncuları Ali Berge ve Aykut Yılmaz ile bir araya geldik. Diziye Oktay Kaynarca’nın canlandırdığı Cezayir karakterinin yeğenleri olarak katılan ikili, dizinin aksiyon ve adrenalin dolu çekimlerinden çok mutlu olduklarını ve bu çekimlerin onları daha da motive ettiğini söylüyor

atv dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam her salı aksiyon dolu bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Dizinin yeni sezonunda kadroya dahil olan isimlerle heyecan daha da arttı. Son dönemin dikkat çeken oyuncuları Ali Berge ve Aykut Yılmaz da BBCS'ye Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Cezayir'in yeğenleri olarak katıldı.

Usta isimlerle aynı projede yer aldıkları için çok mutlu oldukları ifade eden genç oyuncular, sette çok eğlenerek çalıştıklarını söylüyor. İki ünlü oyuncuyla bir araya geldik.

Ali Berge ve Aykut Yılmaz, diziyi, aksiyon sahnelerini, yeni çalışmalarını ve haklarında merak edilenleri anlattı.

- Oktay Kaynarca'nın yeğenlerini ilk olarak bu sezon Karadeniz çekimlerinde gördük. Nasıl bir deneyim oldu BBCS'de yer almak?

- Ali BERGE: Evet biz yeğenler olarak projeye bu sezon dahil olduk. Çekimlere Karadeniz'de başlamak da bizim için çok avantajlı oldu. Çünkü şehir dışı işlerinde ekipler birbirleriyle daha hızlı tanışıp, daha hızlı kaynaşıyor. Ben de bu avantajı kullanarak herkesi hızlı şekilde tanıdım. BBCS daha önce hiç çalışmadığım türde bir iş bu yüzden başlarken beni en çok heyecanlandıran bu oldu.

- Aykut YILMAZ: BBCS'de yer almak benim için her anlamda çok kıymetli bir deneyim. Öncelikle Karadeniz'de hem de memleketim Rize'de çekimlere başlamamızın benim için çok ayrı bir önemi oldu. Baba tarafından Rizeliyim, projede Karadenizli birini oynayacağımı ilk duyduğumda çok heyecanlandım, hemen aile fertlerinden yardım aldım şive için. Yıllardır aşina olduğum melodiyle oynamak benim için çok keyifliydi açıkçası.









- Ben Bu Cihana Sığmazam takip ettiğiniz bir proje miydi? Bu projede yer alsam diye hayal etmiş miydiniz?

- A.B: Bildiğim ve karşılaştığım bir projeydi tabi ki. Daha önce çalıştığım insanları takip ederim ve peşlerini asla bırakmam yani benden kolay kolay kurtuluş yoktur. İçinde yer almayı daha önce çok kez düşünmüşümdür. Acaba ben burada nasıl olurum sorusunu kendime sık sık sorarım. Ayrıca deneyimlemediğim türde bir proje de olduğu için hayalini kurdum tabii ki.

- A.Y: Projeyi biliyordum ama izleme fırsatım olmamıştı, geçen sezona dair özeti sağolsun küçük teyzemden aldım. Teyzem özellikle Oktay Kaynarca'nın büyük hayranıdır. Daha öncesinde Edho'nun da deneme çekimine girmiştim yine Oktay Kaynarca'nın yeğeni rolüne, o dönem yaşım küçük kalmıştı ve olmamıştı.Oktay Abi ile dayı-yeğen oynamak şimdi nasip oldu.



ÇATIŞMA SAHNELERİ ÖĞRETİCİ

- Aksiyon seviyor musunuz? Çatışma sahnelerinde zorlandınız mı?

- A.B: Aksiyon sevmek ne kelime, mahallemde bana aksiyon Ali derler. Her şeyin aksiyonlusunu severim aksiyon göbek adım. Bayılırım. Hal böyle olunca aksiyon sahnelerinde hiç zorlanmadım tabii ki. Hatta keşke daha fazla aksiyona girsem diye hep söylenirim içimden. Koşturalım istiyorum, zıplayalım istiyorum, ne bileyim uçabilirsek uçalım istiyorum. Çatışma sahnelerinde kendimi bir asker gibi hissediyorum ve ona göre davranıyorum. Çatışma sahnelerinde çok fazla şey öğreniyorum. Mesela ekip olmak ne demek onu öğreniyorum, ekibimle uyumlu hareket etmeyi deneyimliyorum. Yani işin özü aksiyona bayılıyorum. Aksiyon hayatımızdan hiç eksik olmamalı.







- A.Y: Hepimiz Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone gibi aksiyon yıldızlarının filmleriyle büyüdük, çocukluğumdan beri filmleri izler izlemez kendimi o aksiyon filmlerinin yıldızları gibi hissettiğim, ayna karşısında role büründüğüm anlar oldu. Aksiyon çekmek ister istemez insanı adrenaline sürüklüyor. Bazı durumlarda gerçekten bir çatışmanın içinde gibi hissettiğimiz anlar oluyor, başlarda alışma sürecinde zorluk çeksem de sonrasında hemen adapte olduğumu düşünüyorum.



SİNGLE ÇIKARTABİLİRİM

- Müzikle ilgili çalışmalarınız var. Bir grubunuz var mı? Sahne deneyiminiz oldu mu?

- A.Y: Müzik hayatımda çok önemli bir yerde. Oyunculuktan sonra, kendimi ifade edebildiğim ikinci mecra olarak görüyorum. Çoğu fikirlerine güvendiğim insan da müzikle ilgili bir şeyler yapmam gerektiğini söylüyor, Instagram hesabımda geçen pandemi sürecinde birkaç video paylaşmıştım, çok rağbet gördü.

- İlerleyen zamanlarda albüm çalışması düşünüyor musunuz?

- A.Y: İlerleyen zamanlarda bir takım çalışmalarım olacak. Belki albüm değil ama single tarzı birkaç şarkı çıkarmayı düşünüyorum.



GÜÇSÜZLÜK NAİFLİK DEĞİLDİR

- Sizi karakter nasıl olursa olsun hep daha naif yönü olan rollerde görüyoruz. Sizin de böyle bir yanınız var mı?

- A.B: Çünkü gerçekte olan bu. Hepimizin naif yönleri var ve bazılarımız çıkarabiliyoruz. Bence bu çok kıymetli bir şey. Herhangi bir rolde naifliği bilinçli şekilde arıyorum ki ortaya biraz da olsa sahici bir şeyler çıkabilsin. Bu naiflik güçsüzlük demek değildir tabii ki. Bazen güçsüzlükle naifliği karıştırabiliyoruz ama ikisi birbirinden çok farklı şeyler. Canlandırdığım rollerden bağımsız olarak benim de naif yönlerim olduğu düşünüyorum tabi ki. Kibar ve nezaketli olmaya çok önem veriyorum. İşte bazen bu güçsüzlük gibi görünse de ben ne olduğunu biliyorum ve bunu bilen insanlara çok saygı gösteriyorum. Bugüne kadar canlandırdığım rollerde ortaya koyduğum karakterlerde naifliğe önem verdim. Bundan sonra da ortaya çıkaracağım karakterlerde buna önem vereceğim. Her zaman daha iyisi için çalışmaya devam edeceğim.



USTALARLA ÇALIŞMAK BÜYÜK ŞANS

- Böyle usta isimlerin yer aldığı bir projede yer almak kariyeriniz açısından nasıl bir deneyim oldu?

- A.B: Bu kadar güzel insanın bir araya toplandığı yerden bir şey öğrenmeden çıkmak pek mümkün değil. Çok önemli isimler var ve onlarla karşılıklı oynamayı geçtim muhabbet etmek bile bana çok deneyim kazandırdı ve kazandırmaya devam edeceğinden eminim. Oktay Abi aynı zamanda benim okuldaşım o yüzden onunla karşılıklı oynamak çok keyifli ve eğlenceli oluyor.

- A.Y: Kadroda gerçekten çok usta isimler var, her biri bizim gibi genç oyuncular için büyük bir şans. Bazen bir sohbette, bazen de sahnenin içinde onları izlerken; onlar farkında olmadan bize çok şey öğretiyorlar.



SPORA AŞIĞIM

- Sporla aranız nasıl? Boks yapıyorsunuz sanırım...

- A.B: En sevdiğim soru. Sporla aram hiç iyi değil. Çünkü sporla aşk yaşıyorum. Her yerde, her an, her dakika spor yapabilirim, delicesine seviyorum. Boksa gelecek olursak dövüş sporlarına karşı hep bir ilgim oldu. O yüzden bunu nasıl daha profesyonel bir yere çekerim diye düşündüm ve boksa başladım.