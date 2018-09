Hamburgerin de sağlıklısı olur

Hamburger seviyorsanız size tavsiyem evinizde katkı maddesi içermeyen sağlıklı protein kaynakları ile hazırlayıp kızartmadan ve mayonez eklemeden yemeniz. Size böyle iki tarif vereceğim ama öncesinde neden hazır hamburger yemeyelim konusunu mercek altına alalım

Bugün obeziteden kalp rahatsızlıklarına kadar birçok hastalığın sorumlusu olarak hazır hamburgerler gösteriliyor. Yıllar önce Super Size Me adlı belgeselde sağlıklı bir kişi 30 gün boyunca her öğün fast food zinciri bir restorandan hazır hamburger yemiş, bu yüzden de aşırı şişmanlamıştı. Ayrıca kalp hastalığına neden olan kolesterolleri tavan yapmış ve tansiyonu yükselmişti. Kısacası sağlığı elden gitmişti. Fast food deyince ilk aklımıza gelen yiyeceklerden olan hamburger, bu ürkütücü gerçeklere rağmen hâlâ çocukların elinden düşmüyor, eve en fazla sipariş verilen yemeklerin başında geliyor.



BAĞIMLI OLUYORSUNUZ

Restoranlarda seri üretilen hamburgerler hazırlanırken eti ve ekmeğine yapay katkı maddesi konuluyor, bol yağ ekleniyor ve kızartılıyor. Bunun nedeni bağımlılık yaratmak. Aşırı fosforik asit, şeker veya tatlandırıcı içeren kolalı veya aromalı gazlı içecekler de beyinde doyma sinyallerini bloke edip yedikçe daha büyük porsiyonlarda sipariş vermenizi sağlayacak duyguları önplana çıkarıyor. Bol yağ içeren patates kızartmaları ve soslar ise bel bölgesinin ve karaciğer gibi organlarınızın yağlanmasına direkt etki ediyor. Araştırmalar hamburger menüsü bağımlısı olanlarda sağlıklı besinlere olan isteğin de azaldığını gösteriyor.



SAĞLIKSIZ TRANS YAĞ KAYNAĞI

Fast food burgerler normale oranla çok daha fazla yağ içerir ve yağın kalitesi de kötüdür. Trans yağ ve doymuş yağ miktarı oldukça fazladır. Yüksek miktarda trans ve doymuş yağ alımının, kalp-damar hastalığından demansa birçok hastalığa neden olabildiğini gösteren araştırmalar saymakla bitmez.



DOĞALLIKTAN UZAK

Hamburger eti üreticilerinin, eti muhafaza edebilmek, yapısını koruyabilmek ve lezzet vermek amacıyla farklı katkı maddeleri kullandığı bir gerçek. Günümüzde et pahalı olmasına rağmen fast food restoranlardaki hamburgerler oldukça ucuz oluyor. Bu da kullanılan etin yağ, soya eti veya aromalar ile karıştırılmış olabileceği ihtimalini gündeme getiriyor.



SODYUM BOMBASI ETKiSİ

Hamburgerler normal bir besine göre üç kat daha fazla sodyum içeriyor. Yüksek sodyum tüketimi vücudumuzda su tutulmasına neden olur ve bu yiyecekleri yedikten sonra kendinizi şiş hissedebilirsiniz. Kan basıncı yüksek olan bireyler için yüksek sodyum içeriğine sahip yiyeceklerin yenmesi hayati risklere neden olabilir. Fazla tuz kemiklerin erimesine, damarlarda basıncın artarak harap olmasına, böbreklerin normal görevlerini yerine getirmesine de engel olur.



BEYAZ EKMEK FAKTÖRÜ

Hamburger hazırlanırken tercih edilen beyaz ekmeğin saf karbonhidrat içeriği yüksektir. Bu da kan şekerinde ani dalgalanmalara, insülin direncine ve sürekli bu tarz beslenmeyle obezite ve diyabete yol açabilir.



SOSLARDA MISIR ŞURUBU

Hamburger sosları oldukça kalorilidir. Restoranlar için özel üretilen soslarda yüksek fruktozlu mısır şurubu vardır.



PORSİYON BÜYÜK, KALORİ BOL

Günümüzde hamburger çeşitli soslar, patates kızartması, soğan halkaları ve peynirle koca menülere dönüştü. 3 bin kalorilik menülerin olduğu artık bir sır değil.



SPORCU BURGER



Malzemeler

2 dilim tam tahıllı ekmek

60 gr yağsız kıyma

1 yumurta

1 dilim cheddar peyniri

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

İnce dilimlenmiş yarım kırmızı soğan

1 diş sarımsak

Pul kırmızı biber

Tuz



Yapılışı

Kıymayı çatalla ezin içerisine sarımsak, pul biber ve tuz ekleyip yoğurun. Ardından şekillendirip önceden ısıtılmış döküm tavada (tercihen) ters yüz ederek pişirin. En son üzerine peyniri ekleyip eritin. Diğer tarafta yumurtayı zeytinyağı ekleyerek tavada pişirin. Ekmeğin arasına sırasıyla eti, yumurtayı ve domates dilimlerini dizip servis edin.

1 porsiyon 450 kkal



SOMON BURGER

Malzemeler

90 gr somon fileto

2 dilim tam tahıllı ekmek

1 yumurta

1 galetanın kırıntısı

2 ince kıyılmış yeşil soğan

Yarım yeşil biber

1 yemek kaşığı limon suyu

Tuz Avokado sosu için;

Çeyrek olgun avokado

2 ince kıyılmış yeşil soğan

1 yemek kaşığı taze limon suyu

5-6 adet roka yaprakları

Çeyrek kırmızı dolmalık biber

Pul kırmızı biber



Yapılışı

Somon filetoyu ince ince doğrayın, galeta kırıntıları, tuz, limon suyu, biber ile iyice karıştırın. Izgarada her iki tarafının da iyice pişmesine özen gösterin. Avokado sos malzemelerini iyice karıştırıp ekmek dilimlerinize sürüp, üzerine bebek roka yaprakları, kıyılmış kırmızı dolmalık biber ve somon köfteyle hamburgerinizi hazırlayın.

1 porsiyon 442 kkal