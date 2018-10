Sonbahara turunçgil dopingi

Mevsimin meyvesi turunçgiller, doğal antioksidan C vitamininin çok önemli bir kaynağı. Kanser riskini azaltıyor, cilde, gözlere ve hafızaya iyi geliyor. Turunçgilleri, domates, yeşil biber, kuşburnu, lahana ve çilek gibi farklı taze sebze ve meyvelerle birlikte sofranızdan eksik etmeyin

Sonbaharın gelmesiyle birlikte Türkiye'nin güneyinde özellikle Adana bölgesinde mevsimin en lezzetli meyveleri olan mandalina, limon, portakal ve greyfurt gibi turunçgiller tezgaha çıkar. Turunçgiller iyi bir C vitamini kaynağı olmasının yanı sıra diyet lifi, potasyum, folik asit ve flavonoidlerin de mükemmel kaynakları olarak bilinir. Ayrıca turunçgillerde bulunan naringenin ve hesperidin narenciyelere acımsı tadı veren bileşikler olup kan yağlarının ve kan şekerinin normal sınırlarda seyretmesinde inanılmaz faydalıdır.

Özellikle turunçgillerde bulunan doğal antioksidan C vitamini, suda çözünen bir vitamin. Bu mevsimde C vitamininden zengin kaynaklardan yararlanmak için turunçgilin yanında domates, yeşil biber, kuşburnu, lahana ve çilek gibi birçok farklı taze sebze ve meyveye de sofralarınızda yer vermenizi tavsiye ederim.

C vitamini insan vücudunda üretilemediği ve depolanamadığı için besinlerle yeterli miktarda alınması elzem. Günlük önerilen alım düzeyi erkekler için 90, kadınlar için ise 75 mg. Sigara içen bireylerde ise gereksinim 35 mg artmakta. Ayrıca C vitamini günde 400 mg'ın üzerinde alındığında, fazlası idrarla atılır ve gereksiz yere C vitamini yüklemenin sağlığımıza yararı yoktur. Bu yüzden C vitaminini günlük olarak sağlıklı yiyeceklerden almak önemlidir.

C vitaminin vücutta birçok görevi var. Hücre duvarını bozacak birçok bileşeni nötralize ederek etkisiz hale getirir. Bu elzem vitaminden zengin sebze ve meyveler yeterli miktarda ve düzenli tüketildiğinde ağız, özofagus, mide ve göğüs kanserine yakalanma riski de azalmaktadır.



GÜÇLÜ HAFIZANIN KAYNAĞI KUŞBURNU VE PROPOLIS: C vitamini nöronların olgunlaşmasını, öğrenme ve hafızanın gelişmesini sağlar. Çalışmalarda serum C vitamini düzeyinin düşük olması, unutkanlık, bunama gibi hastalıklara yakalanma riskinin artmasıyla ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle beslenmenizde yeterli miktarda C vitaminine yer vererek ileri yaşlarda karşılaşabileceğiniz sinir sistemi sorunlarından korunabilirsiniz. Hafızanızı güçlendirmek için zengin C vitamini kaynaklarından kuşburnu çayınızın içine bir tatlı kaşığı propolis ekleyebilirsiniz.



SOĞUK ALGINLIĞINA KARŞI LİMON VE ZENCEFİL: Çalışmalarda C vitamini tüketiminin kan antioksidan seviyesini yüzde 30 artırdığı bulundu. Antioksidanlar hastalıklara karşı vücudun doğal savunma mekanizmalarını güçlendiren ve hücrelerinizi serbest radikal adı verilen zararlı moleküllerden koruyan bileşenlerdir. Ayrıca C vitamini, vücudun bağışıklık sisteminde önemli rol oynayan beyaz kan hücrelerinin üretimini de destekler. Havanın sürekli değiştiği bu mevsimde sıklıkla karşılaşılan soğuk algınlığına yakalanmadan önce düzenli olarak C vitamininden zengin beslenmek çok önemli. Hastalıklardan korunmak için bir limonun içine sarımsak sıkacağından geçirdiğiniz zencefili ve bir tatlı kaşığı balı ekleyerek tüketin.



CİLDİN ELASTİKİYETİ İÇİN MANDALİNA VE NAR SUYU: C vitamini, hareket sisteminin yapıtaşları kemik ve bağ doku için gerekli temel protein olan kollajenin üretiminde görevlidir. Kollajen kas ve kemiklerin birbirine tutunması, eklem ve tendonların yapılandırılmasının yanında cildin elastik olmasında da görev alır. 2017 yılında Nutrients'te yayınlanan makalede C vitamininin güneşin verdiği zararı, ciltte kırışma ve kurumayı azalttığı ve genel görünümü iyileştirdiği bulunmuştur. C vitamini ayrıca dermatitte yaranın iyileşme sürecini hızlandırıcı etki de göstermektedir. Daha güzel bir cilde sahip olmak için elma, mandalina ve narı katı meyve sıkacağından geçirip için.



TOKSİN ATMAK İÇİN MAYDANOZ VE LİMON SUYU: C vitamininin en önemli etkilerinden biri de vücutta detoksifikasyonu sağlayarak toksinleri uzaklaştırmasıdır. Toksik maddelerden vücudumuzu kurtarmak sağlıklı ve uzun bir yaşam için gereklidir. Bir litre suda yarım demet taze maydanoz ve yarım limonu iyice kaynatın, süzün. Hazırladığınız bu suyu haftada üç kez gün boyunca için.



PARLAK GÖZLER İÇİN GREYFURT, YABAN MERSİNİ VE NANE: C vitamini retinada bulunan hassas kılcal damarları ve korneayı korur. Uzun süre C vitamini desteğinin yaşla beraber oluşan, görme kaybına neden olan makula dejenerasyonu ve katarakttan da korunmada yardımcı olabileceği söylenebilir. Buna ek olarak yaban mersininde yüksek oranda bulunan bir flavonoid olan antosiyanin çok güçlü antioksidan etkisiyle kornea sağlığının sürdürülmesinde görevlidir. Orta boy greyfurtu ve taze yaban mersinini katı meyve sıkacağından geçirdikten sonra içine taze nane ekleyin ve keyifle için.



ZAYIFLAMAK İÇİN LİMON SUYU VE SİRKE: Düzenli zayıflayarak karın iç bölgesindeki yağın azalmasını da hızlandırmak istiyorsanız limon suyuna biraz elma sirkesi katarak öğünlerden önce tüketin. Bu karaciğerdeki yağlanmayı da azaltacaktır. Zayıflamada etkisini görebilmeniz için kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinden önce yarım su bardağı ılık suya bir yemek kaşığı taze limon suyu ve bir tatlı kaşığı elma sirkesini karıştırarak içmelisiniz. 10 hafta boyunca yaptığınızda kür, vücudun fazla insüline ihtiyacını ve zararlı kolesterolleri azaltmakta, karaciğerde yağ sentezi üretimini baskılanmakta ve vücudun her yerinde yağ yakımını artırarak sağlıklı zayıflamada etkili olmaktadır.



DEMİR EKSİKLİĞİNE NARENCİYE SALATASI

Demir kırmızı kan hücrelerinin yapımı ve oksijenin vücutta taşınması için temel mineraldir. 100 mg C vitamini, demir emilimini yüzde 67 oranında artırmaktadır. Özellikle demir eksikliği olan bireyler, bitkisel demir kaynaklarıyla beraber C vitamini kaynaklarını mutlaka tüketmeli. Bunun için akşam öğününüzde narenciye salatasını deneyebilirsiniz.



1 enginar

2 yemek kaşığı lor

1 kırmızı biber

1 yeşil biber

1 kase kıyılmış taze maydanoz

Çeyrek kırmızı kuru soğan

2 yemek kaşığı nar

Çeyrek portakal



Sos için;

1 yemek kaşığı limon

1 tatlı kaşığı hardal

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Çeyrek çay kaşığı muskat



YAPILIŞI: Enginarı limonlu suda haşlayın. Kırmızı biber, yeşil biber ve kuru soğanı kıyın. Portakalı küp küp doğrayın. Taze maydanoz ve narı da ekleyerek geniş bir kapta karıştırın. İçerisine hazırlamış

olduğunuz sosu ekleyin.



DETOKS İÇECEK

1 portakal

1 mandalina

Çeyrek limonun suyu

1 yemek kaşığı taze zencefil

1 tatlı kaşığı vanilya



YAPILIŞI: Kabuklarını soyduğunuz portakal ve mandalinayı, rendelediğiniz zencefili, limon suyunu ve vanilyayı meyve sıkacağından geçirip için.