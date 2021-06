Sağlık iksiri besinler

‘Mucize besin’ tabirini sıklıkla duyarız. Peki gerçekten bazı besinlerin mucize özellikleri var mıdır? Cevabımız evet... Hem de öyle ki; bazı besinler hastalıkların oluşmasını önlediği gibi giderilmesinde de faydalı...

Mucize besinler aslında başlı başına sağlıklı yiyeceklerdir. İçerisinde insan sağlığını iyileştiren hatta direkt hastalık giderici etkiyi sağlayan özel besin bileşenlerinden daha zengin yiyecekledir. Genel olarak sağlığa daha fazla yarar sağlayan bu besinler tek başlarına tam bir sağlık iksiri görevi üstleniyorlar. Bu nedenle sizlere hastalıkları önleyici etkileri olan aslında gerçekten mucize etki yaratan besinlerden bahsedeceğim sizlere.



TANSİYONU DÜŞÜREN ÇİKOLATA: "Çikolata yerken sağlığımı da düşünmek istiyorum" diyenlerdenseniz; kaliteli çikolata seçimi de çok büyük önem taşıyor. Eğer zayıflama diyeti yapıyorsanız, günlük enerjinize zindelik katmak ve endorfin salgılayarak kendinizi daha iyi hissetmek için her gün düzenli olarak kaliteli bitter çikolatadan en fazla 30 gram kadar tüketmek hipertansiyon hastaları için mükemmel bir tansiyon düşürücü etkiye sahip.



MUTLULUK HİSSİNİ ARTTIRAN MUZ: Endorfin hormonunu arttıran ve vazodilatasyon dediğimiz damar açıcı etkisi ile muz süper besinlerin başında gelir. Muz nişastalıdır ve kan şekerini aşırı yükseltir fikri tamamen bir efsanedir. Bir büyük boy muz yaklaşık 150 gramdır ve en fazla 80-90 kalori gibi oldukça düşük enerji sağlayan meyvedir. Muz potasyum, magnezyum ve folat kaynağıdır. Diyabetiklerde korkmadan yiyebileceği bir orta boy muzun içinde bulunan 3 gram diyet lifi kan şekerinin yükselmesini değil tam tersine dengelenmesinde rol oynamaktadır. Düzenli muz yemek kolon kanserinden koruyabilir, kalbe giden damarları temizleyebilir, vücudun elektrolit düzeyini arttırarak canlı bir metabolizmanın sağlanmasında rol oynayabilir.



SİNDİRİMİ HIZLANDIRAN ŞALGAM SUYU: Şalgam suyu; su, ekşi maya, bulgur, şalgam turpu, kara havuç ve tuzun fermantasyonu ile elde edilen fonksiyonel bir içecektir. Şalgam suyunda mayalanma sırasında oluşan laktik asit bakterileri bağırsakların temizlenmesi, dışkının kıvamının yumuşaması ve sindirimi hızlandırmasında direk etkilidir. Laksik asit bakterileri bağırsaklardaki ph'ı düzenleyerek birçok mineralin kolondan emilimini yani biyoyararlılığının arttırılmasında ve ritmik hareketin devamlılığı ile sindirimin boşalmasının hızlanmasına destek sağlamaktadır.



ULTRAVİYOLE IŞINLARININ ZARARINI YOK EDEN DOMATES: Domates oldukça yüksek miktarda içerdiği likopen antioksidanı sayesinde, tüketildikten sonra kolayca emilip kana geçerek yüz bölgesinde oluşan serbest radikallerle savaşarak cildin maruz kaldığı bir dizi kimyasal reaksiyonu da önleyecek kadar güçlü etkiye sahiptir. Eğer domatesin taze suyunu sıkıp içine taze limon suyu da eklerseniz hem domateste bulunan likopen hem de limonda bulunan limonenler güneşin zararlı ultraviyole ışınlarına karşı deride olan yaşlanma etkilerinde de ciddi bir oranda azalma sağlar.



KAS ARTTIRAN HİNDİ ETİ: Proteinden çok zengin olan hindi eti; niasin, B6 vitamini ve triptofan amino asidini de fazla içermesi yağ depolarının azaltırken kas kütlesinin de artmasına neden olan nadir yiyeceklerden biridir. Ayrıca saç, cilt ve beyin için gerekli olan çinko ve B12 vitaminlerinin iyi kaynağı olan hindi eti derisiz olarak tercih edildiğinde yağsız, doymuş yağ ve kolesterol içermeyen süper besindir. Hindi eti kanser önleyici eser element olan selenyumu da bolca içerir.



DETOKS YAPAN MANTAR: Mantar, her porsiyonda yaklaşık 300 miligram potasyum içermektedirler. En güzeli ise bir porsiyonda bütün bu besinleri sağlarken, sadece 20 kalori vermekte ve sıfır yağ içermektedirler. Mantarlar, meyve ve sebzeler içinde en iyi selenyum kaynaklarıdır. Selenyum, vücutta antioksidan oluşturarak hücreleri hasardan korumaya yardımcı olur. Hücre hasarları, kanser ve kalp hastalıkları gibi kronik hastalıkların gelişmesine katkıda bulunabilirler.



ÜRİK ASİDİ TEMİZLEYEN KURU İNCİR: Kuru incir ürik asit düşürücü ilaçlar kadar etkili ürik asit temizleyicidir. Ayrıca çok hafif laksatif özelliği olduğu da bilinmektedir. İncir, içeriğindeki pektin nedeniyle, bağırsaklarda toksik maddelerin atılması, kandaki kolesterol düzeyinin düşürülmesi gibi yararlar sağlamaktadır. Eğer kanda ürik asidiniz yüksek ya da potansiyel genetik olarak gut hastalığına yatkınsanız her gün iki adet kuru incir yemek bu hastalığa deva olduğunu unutmamalısınız.



KALBE DOST ANTEP FISTIĞ: Antep fıstığının 1 avuç kadarında 6 gram kadar kaliteli protein vardır. Antep fısıtığı diğer kuruyemişlere göre daha az yağlıdır. Bir avuç kadarında 13 gram yağ vardır ve bu yağın çeşidi de zeytinyağında bulunan oleik asittir. Oleik asit bel bölgesi yağlanmayı azaltır. Düzenli olarak yenen Antep fıstığının LDL kolestrolünü düşürücü, HDL kolestrolünü yükseltici etkisi vardır. Antep fıstığının kalbe en büyük yararı damarlara zarar veren kötü huylu kolesterolü düşürmeksi, içerdiği antioksidan, fitoesterol ve sağlıklı yağ asitleri sayesinde kalbin dinç kalmasını sağlamasıdır.



İYİ KOLESTEROLÜ ARTTIRAN KEFİR: Kolesterol yüksekliği olan kişilerin düzenli kefir içtiklerinde damarlarda kolesterol oranında farklılıklar oluştuğu gözlenmiştir. Özellikle kalp hastalıkları için risk yaratan ve damar içi elastikiyeti bozarak sertleşmeye neden olan kötü huylu kolesterolü azaltıp damarın gençleşmesine yardımcı olan yararlı kolesterol miktarının arttığı belirlenmiştir. Kefir içinde bulunan bakteriler ve mayaların safra asidi parçalayıcı enzimler oluşturarak zararlı kolesterol emilimini azaltarak bu olumlu etkiyi sağladığı da bildirilmektedir.



PANKREASTA İNSÜLİN RESEPTÖR SAYISINI ARTTIRAN ZERDEÇAL: İnsülin direnci normal şartlarda pankreastan insülinin salgılanması ama insulin hormonun gerekli işlevi yerine getirememesi olarak tanımlanmaktadır. Yani ortamda insulin var fakat yeterli insulin reseptörlerini göremediği için bazen kan şekerinin normal sınırlarda kontrol altında olmasını zorlaştırmakta bazen ise karbonhidratların yağ olarak depolanmasını hızlandırmayı sağlamaktadır. Zencefilgillerden sarı çiçekli, büyük yapraklı, çok yıllık otsu bir bitki olan zerdeçal işte tam da bu fizyolojik sorunu ortadan kaldıracak etkin bir antioksidana sahiptir. Her gün bir silme çay kaşığı zerdeçal diyabet, prediyabetliler için doğal mucize diyebilirim.