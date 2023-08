Güneş ve rüzgâra 240 milyon $ yatırım

Türkiye’de kullanılan elektriğin binde birini tüketen, enerji maaliyetleri yüzde 8’i bulan Turkcell, kendi elektriğinin tamamını üretecek. Yenilenebilir enerjiye 240 milyon dolar yatırım yapacak olan şirketin Genel Müdürü Erkan, “Hedefimiz yeşil enerji tüketen şirket olmak” dedi

Turkcell yüzde 8'i bulan enerji maliyetlerini düşürmek için başladığı enerji yatırımlarına hız verdi. Türkiye'de tüketilen enerjinin binde birini kullanan Turkcell, güneş ve rüzgâr enerjisi yatırımlarıyla son iki yılda 406 milyon TL tasarruf etti. Yenilenebilir enerjiye 240 milyon dolar yatırım yapacak olan Turkcell'in Genel Müdürü Murat Erkan, gelecek üç yıl içinde 300 megavat kurulu güce sahip güneş enerjisi santrallerini (GES) devreye alacaklarını ve 2026'da tükettikleri elektriğin yüzde 65'ini, 2030'da ise yüzde 100'ünü yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı planladıklarını söyledi. Erkan, "Hedefimiz yeşil enerji tüketen şirket olmak" dedi.



EN FAZLA YATIRIM YAPAN ŞİRKETİZ

2023 ikinci çeyrek finansal sonuçlarını KKTC'de açıklayan Genel Müdür Murat Erkan, dünyada her yıl veri talebinin yüzde 25 arttığını belirterek, "Bu talebi karşılamak için daha fazla enerji tüketiyoruz. 1 milyon gigabayt data üretimi 3.6 ton karbondioksit emisyonuna denk geliyor. Enerji verimliliği odağımız sayesinde veri kullanımı başına enerji tüketimini 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 17 azalttık" diye konuştu. Yeşil enerjide sektörde en fazla yatırım yapan şirket olduklarını söyleyen Erkan, şunları anlattı: "Turkcell Grup bünyesinde ürettiğimiz yeşil enerjiyle şu an toplam tüketimimizin yüzde 8'ini karşılıyoruz. Geçen yıl toplam 650 baz istasyonunda güneş enerjisine dayalı bir alternatif çözüm olan Greensite'a (Yeşil Saha) geçildi. Bu istasyonlarda şu ana kadar yaklaşık 680 bin kilovatsaat enerji tasarrufu sağladık. 2023 sonuna kadar ek 750 adet daha Greensite projesi hedefimiz var. Çevreci kaynak odaklı enerji verimliliği projeleriyle 2022 ve 2023'te yaklaşık 131 GWh enerji ve 406 milyon TL'lik enerji tasarrufu sağladık."









2025 İÇİN 300 MW KURULU GÜÇ

Ankara, Adana ve Tekirdağ'daki veri merkezlerinde, KKTC ve Diyarbakır'daki bölge yerleşkesinde güneş enerjisi sahalarının bulunduğunu anımsatan Erkan, "Yıl sonu itibarıyla 57 megavat kurulu güce sahip olacak güneş enerjisi projelerinde saha çalışmalarımız sürüyor. 2025 sonuna kadar güneş enerjisinde toplam 300 megavat kurulu güce sahip olmayı planlıyoruz. İzmir Karadağ'da, yaklaşık 2 bin 500 baz istasyonun yıllık tüketimini karşılayacak üretim kapasitesine sahip, 18 megavat büyüklüğünde 6 türbinli rüzgâr enerji santralimiz var. Santralin 27.6 megavat kurulu güce ulaştırılması için izin süreçleri devam ediyor" dedi.



3.2 MİLYAR TL NET KAR

Murat Erkan, genişleyen müşteri bazı, dijital servisler ve techfin faaliyetlerinin katkısıyla Turkcell'in ikinci çeyrekte istikrarlı büyümeye devam ettiğini, bir yıl içinde 1.4 milyon yeni müşteri kazandığını söyledi. Turkcell'in grup gelirleri yıllık bazda yüzde 73.5 büyüyerek 21.7 milyar TL, FAVÖK ise yüzde 89.3 oranında artarak 9.5 milyar TL oldu. Net kâr, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70.1 artışla 3.2 milyar TL olarak gerçekleşti. Dijital servis ve çözümler, dijital iş servisleri ve techfin gibi stratejik odak alanlarında büyüme ivmesi yakaladıklarını vurgulayan Erkan, "2023'ün ikinci yarısında da sürdürülebilir büyümeye devam edeceğiz" dedi.







FREKANS İHTİYACIMIZ DA TALEBİMİZ DE YOK

Geçtiğimiz günlerde Vodafone Türkiye yöneticileri 5G'ye geçiş sürecinde, 700 MHz'lik boş frekansın operatörlerin kullanıma sunulması talep etmişti. Turkcell Genel Müdürü Erkan, rekabet vurgusuyla bu öneriye karşı çıkarak, "Bizim öyle bir talebimiz yok, ihtiyacımız da yok. Yatırıma başlarken doğru planlama çok önemli. Planlarımızı ve stratejimizi doğru yaptık şu an kapasitemiz de frekanslarımız da bizim için yeterli. Kimin neye ihtiyacı varsa onu söylüyor ama planlama önemli. Bu frekans deprem anında kullanıma açılmış olabilir ama afet anı ile normal hayatı birbirine karıştırmamak lazım. Afet anında bu frekans açılır ama sonra kapatılması lazım, yoksa rekabet dışı olur" dedi.



İSTANBUL DEPREMİNE HAZIRLANIYORUZ

Olası bir Marmara depremiyle ilgili de yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Erkan, "7.5 şiddetindeki depreme kadar planlar yapıyoruz. Her türlü senaryolar üzerine çalışıyoruz. Biz Marmara depremine ilişkin planlarımızı bölgede çalışan arkadaşlarımıza ulaşamayacağız kurgusuyla yapıyoruz. Binalara baz istasyonu kurmayalım peki tamam. O zaman kule yapmamız lazım. Hatay depreminde bölgedeki 1.200 kulemizden sadece 1'i hasar gördü. İstanbul'da 2.700 adet kule yapmamız lazım. Bunları nereye koyacağız" diye konuştu.









GSM TEKNOLOJİLERİ DEPREM KURTARMA TEKNOLOJİSİ DEĞİL

Deprem sürecinde GSM operatörlerine yönelik eleştirilerin hatırlatıldığı Erkan, "Bizim bütün kurumlarla oturup afetler konusunda neler yapılacağı ile ilgili ortak çalışmamız gerek. Kendimize de çevremize de iğneyi batırıyoruz. Elbette bizim de geliştirmemiz gereken alanlar var ama deprem sürecinde GSM operatörleri kötü bir iş çıkarmadı. GSM teknolojileri dünyanın hiçbir yerinde depremde kurtarma teknolojisi değildir. GSM operatörleri ile birlikte bütün ilgili kurumların senkronize olması gerek" diye konuştu.



3.5 MİLYAR TL'LIK BAĞIŞ EYLÜLDE

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında düzenlenen kampanya sürecinde açıkladıkları 3.5 milyar TL'lik bağışın daha önce KAP'ta bildirdikleri gibi onay için genel kurulda gündeme geleceğini anımsatan Erkan, genel kurulun 13 Eylül'de gerçekleşeceğini aktardı.



KKTC'YE 4.5G EYLÜL AYINDA GELİYOR

Genel Müdür Murat Erkan Turkcell'in davetlisi olarak geldiğimiz KKTC'de, eylül ayında gerçekleştirilecek lansman ile KKTC'yi 4.5G teknolojisi ile ilk defa Kuzey Kıbrıs Turkcell'in buluşturacağını açıkladı. Erkan, "Türkiye'de olduğu gibi KKTC'de de en yüksek hızı, en son teknolojileri sunacağız. Rakiplerimize oranla daha fazla frekans genişliği, daha fazla 4.5G kapasitesi ve daha yüksek hızla hizmet vereceğiz" dedi.



ENFLASYONA ADAPTE OLMALIYIZ

ZAM yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruları da yanıtlayan Erkan, "Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmininde bulundu. Enflasyonun 2024'ten sonra yavaşlayacağını öngörüyor. Öngörü çok önemli. Enflasyonun yavaşlatıcı etkisi devam edecek ama haberleşme sektöründe de yüzde 6.22 enflasyon var. Biz de enflasyona adapte olmak zorundayız" diye konuştu.