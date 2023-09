Anadolu'da yaygın bir sözdür... "Eğer" ile "meğer" evlenmişler, doğan çocuklarına da "keşke" adını vermişler. Eğer... "Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçilseydi..."

Eğer... CHP Genel Başkan Yardımcısı, Balıkesirli Ahmet Akın'a "bakanlık" verilseydi...

Eğer... CHP ile İyi Parti arasına kara kedi girmeseydi ve ittifak devam etseydi...

CHP... 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanabilirdi.

Balıkesir'de... İşte bunlar konuşuluyor.

***



Balbucks



Açılımı... Balıkesir Belediyesi Ulusal Çay Kahve Servisi.

Şehrin göbeğinde... Meydanda... Tertemiz bir işletme.

En tutulan kahvesi... Balbucks. 29 lira.

Kahveyi 99 liraya satan, Starbucks, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne dava açtı.







Başkan Yücel Yılmaz, geri adım atmıyor... "Balbucks hem yerli hem de milli" diyor.

Halk... Başkanı destekliyor.

Sabahtan akşama... Geç saatlere kadar... Balbucks'ın önünde kuyruk var... Kadın erkek... Özellikle de gençler... Öğrenciler.

İlçelerden talep yağıyor:

- Yücel Başkan... Biz de Balbucks istiyoruz.

Özetle... Balbucks, zincir olma yolunda... Ürün çeşidi çok... Fiyatlar, benzerlerinden kat kat ucuz.

Pasta 35... Çay 7.5... Filtre kahve 20 lira... Su ise bedava.

***



Pehlivanlar şehri



Kurtdereli Mehmet Pehlivan... Bir efsane... Balıkesirli.

Bölge... Yağlı güreşlere meraklı... Çocuklar bile yağlı güreş yapıyor.







Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, aynı zamanda Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı.

Bu pazar... Ve pazartesi, salı... Pehlivanlar şehri Balıkesir'de 63'üncü Geleneksel Kurtdereli Güreşleri var.

Davetlisiniz.

***



Durum 2023



Yücel Yılmaz... Büyükşehir Belediye Başkanı... 2019... Yüzde 47.7 oyla seçildi.

Rakibi... Balıkesir'de karşılığı olan bir isimdi... İyi Partili İsmail Ok... Seçimde, CHP aday çıkarmadı... İP adayını destekledi ve... İsmail Ok, yüzde 46.5 oy aldı... Seçimi az bir farkla kaybetti.

Gelelim bugüne...

1. İsmail Ok, artık AK Parti Milletvekili.

2. İyi Parti, eski havasında/ gücünde değil.

3. MHP, 2019'da aday çıkarmadı... AK Parti adayını destekledi... Aynı destek, Yücel Yılmaz'ın seçilme şansını artırıyor.

***



Balıkesir kuzusu



Balıkesir... Verimli ova... Hayvancılık gelişmiş.

Büyükbaş ve küçükbaşta... Türkiye'de 7'nci sırada.

Balıkesir kuzusu meşhur... Merinos ile kıvırcık karışımı... Melez.

Kasapta... Et 170-180 lira. Balıkesir etine talep çok... Yurdun her yerinden.

Unutmadan... Kanatlı hayvanda, Balıkesir, Türkiye birincisi.

***



Bu TIR 'başka TIR'



Balıkesir'de TIR'lar gördük... Ama bildiğimiz TIR'lardan çok farklı.

Bunlar... Pehlivanlar için özel olarak yapılmış/düzenlenmiş TIR'lar.

Pehlivanlar... TIR'ın içinde yağlanıyorlar.

Sıcak su var... Güneş enerjisi ile ısıtılıyor.

İçi... Ev gibi... Hamam bile var.

Bir değil... İki değil... Tam altı TIR.

Asrın depremi olunca... Başkan Yücel Yılmaz, talimat vermiş:

- Pehlivan TIR'ları hemen deprem bölgesine hareket etsin.

Hatırlayalım... O günlerde deprem bölgesine, ilaç gibi gelmişti.

***



Bakanlık hikâyesi



Balıkesir, "Bakanlığa hasret... Yıllardır."

En son... 1999'da... Bülent Ecevit Hükümeti'nde... Bir Balıkesir milletvekili bakanlık yapmıştı... Mustafa Güven Karahan.

Sağlık Bakanlığı... Ama... Hepi topu beş ay.

Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında... Çanakkale miting meydanında... Balıkesir'e bakanlık sözü verdi.







Ve... Şehir afişlerle donatıldı... "Balıkesir'in bir bakanı olacak." İsim belliydi... Ahmet Akın.

Hatta... Hangi bakanlık olduğu bile... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı.

Balıkesir, havaya girdi... Öylesine ki... Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir'de aldığı oy, Erdoğan'ın oyunu geçti.

Ama... Seçimi Erdoğan kazanınca... Balon sönüverdi.

Hani... Şair, "Servi gibi ümitler döndü birer iğdeye/Geçti Bor'un pazarı, sür eşeği Niğde'ye" diyor ya...

İşte... Bakanlık hikâyesinin özeti.

Şimdi... Ahmet Akın'ın, CHP... Balıkesir... Büyükşehir Başkanlığı adaylığı konuşuluyor.

***



Sıcak gündem... Emekli maaşı



Cumhurbaşkanı Erdoğan, televizyonda emekli maaşlarından söz edince... Millet ekrana kilitleniyor.

Emekli maaşları artacak... Bu kesin... Herkes bekliyor.

Ama... Merak edilen şu:

Artış yüzde kaç olacak?

***



Saganaki



Gazeteci dostlarımız Semra ve Kamil Akyürek, ısrar ettiler... "Saganakinin tadına bakmadan gitmeyin."

Duymamıştık... Bilmiyorduk... Saganaki, sahanda pişirilen peynir.







Hellim peynirinin başka bir tarzı.

Yine ısrar... Peynir pastası.







50 çeşit peynirden yapılıyor... Balıkesir Uluslararası Peynir Festivali'nin vazgeçilmezi.

Teşekkürler... Yemedik... Ama öğrenmiş olduk.

***



Zeytin



Nereye gitseniz zeytinlik.

830 bin dönüm arazide zeytin yetişiyor.

12 milyon zeytin ağacı.

Zeytin, zeytinyağı... İyi para ediyor... Büyük bir kesimin geçim kaynağı.

***



Balkuru

Sındırgı ilçesinde modern bir tesis... Jeotermal kurutma tesisi.

Balkuru üretiliyor... Balıkesir kurusu.

Elma, armut kurusu... Kavun, karpuz kurusu... Çilek kurusu... Havran mandalinası kurusu.

Paketleniyor... Satılıyor.

Ne demişler... "İş bilenin, kılıç kuşananın."