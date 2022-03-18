FERHAT ÜNLÜ

1915 Çanakkale Köprüsü, ecdadımızın; İngiltere, Fransa, Avustralya ve Yeni Zelandalılardan oluşan İtilaf ordusu askerlerini bozguna uğrattığı 18 Mart Zaferi'nin 107. yıldönümünde bugün açıldı.

Çanakkale'nin hedef seçilmesinin askeri sebebi, İtilaf devletlerinin, İstanbul Boğazı'yla birlikte Çanakkale Boğazı'nı da ele geçirerek Rusya'ya deniz yoluyla yardım ve ulaşımı kolaylaştırmaktı.

O gün şehitlerimizin kanlarıyla askeri anlamda geçilmeyen Çanakkale, bugün Avrasya'yı birbirine bağlayan 1915 köprüsüyle jeo-stratejik, ekonomik ve kültürel anlamda geçiş noktası olacak. Bu yönüyle 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 21. asrın Avrasya köprüsü olarak nitelendirebiliriz.



KULELER BAYRAĞA; UZUNLUK 100. YILA GÖNDERME



Lapseki ile Gelibolu ilçelerini birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü, 2023 metre orta açıklık uzunluğu ile dünyanın en uzun asma köprüsü. 2023, elbette gelecek yıl kutlayacağımız Cumhuriyet'in yüzüncü yılına gönderme. Kulelerin kırmızı ve beyazı da elbette al bayrağımızın renklerine… Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açılışta yaptığı konuşmada köprünün tarihi sembolik anlamlarına dikkat çekti.

Çanakkale Köprüsü, bugün itibarıyla Avrupa ile Asya'yı buluşturan dördüncü asma köprü oldu. Diğerleri, malumunuz olduğu üzere 1973'te açılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 1988'de açılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 2016'da açılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı ile birlikte Türkiye, dünyanın en uzun 10 asma köprüsü arasında bulunan asma köprülerden dördünün ev sahibine dönüştü. Çanakkale Köprüsü'nden sonra ikinci en uzun asma köprü, 1991 metre uzunluğuyla Japonya Kobe'deki Akashi Kaikyo köprüsü. Bu köprüyü; 1550 metre ile Osman Gazi Köprüsü, 1410 metre ile İngiltere'de bulunan Humber Köprüsü, 1408 metre ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1298 metre uzunluğuyla New York'taki Verrazano Köprüsü, 1280 metre uzunluğuyla ABD Kaliforniya'daki Golden Gate Köprüsü, 1158 metre uzunluğuyla ABD Michigan'daki Mackinac Köprüsü, 1090 metre uzunluğuyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 1074 metre uzunluğuyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve 1067 metre uzunluğuyla New York'taki George Washington Köprüsü takip ediyor.



TÜRKİYE'NİN JEO-STRATEJİK ÖNEMİNİ ARTIRACAK



1915 Çanakkale Köprüsü; Türkiye'nin, bir Avrasya komşusu olarak jeo-stratejik ve politik öneminin Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle daha net anlaşıldığı günlerde şu sıralar çatışma içinde olan Batı ile Ortodoks Doğu arasında da siyasi ve kültürel anlamda da bir simgesel köprü olacak. Ve başlı başına da ülkemizin jeo-stratejik önemini daha da artıracak.

Türkiye'nin; 21. asırdan başlayarak yüzyıllar boyunca gururla taşıyacağı büyük bir eseri ülkemize kazandıran başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere projenin fikri mimarları ile mühendisinden işçisine emeği geçen herkesin ama herkesin zihnine, yüreğine, eline sağlık.