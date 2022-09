FERHAT ÜNLÜ

Türkiye, 1984 yılından bu yana PKK terörüyle mücadele eden bir ülke. Bu 38 yıllık, silahlı terörle mücadele mazisine dair ilk söylenecek gerçeklerden biri, terör örgütünün başarısız olması. Bununla birlikte her ne kadar terör, ülkemizden tek bir çakıl taşı alamamış olsa da bize can, zaman, emek ve para kaybettirdi.

Terörle mücadelede her daim başarılı bir ülkeydik ama son yıllarda başarı yüzdemizin gözle görülür biçimde arttığını müşahede ediyoruz. Gelin, bunun sebeplerine maddeler halinde yakından bakalım:

- İHA ve SİHA'larla gelen teknolojik devrim…

İHA'ların üretilmesinin tam miladını söylemek zor. Misal Baykar, bu işi yıllardır yapıyordu. TUSAŞ ve diğer milli savunma sanayii kuruluşlarımızın da çalışmaları vardı. Bu İHA, SİHA meselesi; bizim açımızdan niceliksel sıçramanın niteliksel dönüşüme evrilmesi. Birikti birikti ve birden devrime dönüştü. 2012'lerde bile İsrail Heron'u kullanıyorduk, hesap edin. 2015'ten itibaren ve özellikle de 2016 15 Temmuz'undan sonra sıçrama yaptık bu alanda.



- Baraka karakollardan Kalekollara geçiş

Kaç asker şehit oldu o baraka karakollarda, hatırlar mısınız? Dağlıca, Aktütün saldırıları; hafızada en çok kalanları. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar biz bu ülkede, güvenli bir şekilde yaşayalım diye canları verdiler. Karakollar yerine, Kalekollar yapılınca can kaybımız azaldı.



- İstihbaratın 'millileştirilmesi' ve güçlendirilmesi

İstihbarat eskiden gayrimilliydi demeye getirmiyorum. Hele de yıllardır üzerine çalıştığım bir konuda yanlış, haddi aşan bir laf etmekten sakınırım. Bildiğim konularda daha temkinliyimdir. Ama şurası bir gerçek: İstihbaratta bağımsızlığımız arttı, NATO'dan 'ithal istihbarat'a muhtaç değiliz artık. Ve bu çok önemli bir faktör.



- Yurt sathında ve sınır ötesinde alan hâkimiyeti

En önemli faktörlerden biri. Türk Silahlı Kuvvetleri artık gittiği yere yerleşiyor. Bunu, terör örgütünün yöneticileri de kabul ediyor. Geçen gün örgütün dinozorlarından olan Mustafa Karasu alanda eskisinden zayıf olduklarını itiraf ediyordu.



- Çatışmayı karşı cepheye yığma stratejisi

Bu nokta önemli. Bunu nasıl yaptık? Çatışmayı kendi coğrafyamızdan çıkarıp terör örgütünün barındığı Suriye ve Irak coğrafyasına yığdık. Amerikalılar buna 'önleyici saldırı' diyorlar. Bir ara Bush döneminde doktrin olarak da uygulandı ABD'de ama bizim konseptimiz farklı. Ezcümle çatışmayı kendi sahandan uzak tut stratejisi işe yaradı.



- TSK'nın FETÖ'den temizlenmesi

Bu konuda söyleyecek o kadar çok şey var ki... Geçmiş geçmişte kaldı. Ama şu kadarını söylemek lazım; eski genelkurmay başkanları zamanında, 15 Temmuz öncesinde giden listelerin gereği yapılmıyordu. Nihayetinde TSK, FETÖ'den temizlendi. Hendek Kalkışmaları sürecinde olduğu gibi bir de içeriden ihanete uğramıyoruz.

Bunlar; 1984'ten bu yana mücadele ettiğimiz terörü bugünlerde daha kolay dize getirmemizin temel sebepleri. Terörle mücadele konusunda gelecek, geçmişten; hatta bugünden daha iyi olacak. Bütün parametreler onu gösteriyor.