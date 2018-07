Tam 11 yıl oldu... 111 yıl olsa da unutulmayacaksın Barış Akarsu kardeşim... Hele ki dünyanın 'barışa' hasretliği an be an artarken... Barış gibi çocuklara kol kanat gerenler öte dünyalara göçtükçe; meydan sapıklara, canilere kalıyor. Ne yazık... NOT: Bugün TRT Müzik kanalında saat 14.00'te 'Barış Akarsu Özel' programı yayınlanacak, kaçırmayın.