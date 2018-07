Evet, her futbolsever gibi ben de ta dört yıl öncesinden Rusya 2018 için gün saymaya başlamıştım.

İlk hüsranım, milli takımımızın kupa dışı kalması oldu.

(Ama şimdi bakıyorum da şu kupadaki futbol kuraklığında iyi organize olmuş, inanmış bir Türk Milli Takımı, turnuvaya ne kadar büyük bir ruh ve heyecan katardı) Sonra VAR (Video Hakem Sistemi) ile keyfim kaçtı. Futbolun 'organik' yapısı bozuldu, 'robotik' bir havaya büründü. Hakemlerin otoritesi ve karizması sıfırlandı. Kararlar ekrandan döndü. Dinamizmin, akıcılığın yerini tereddütler, 'acaba'lar aldı. Sonra favoriler tel tel dökülmeye başladı.

Almanlar sürüm sürüm süründü.

Brezilya, Arjantin, Fransa gibi takımlar ikinci tur şanslarını ya son dakika gollerine ya da VAR hakemlerinin insafına terk ettiler.

En büyük şikayetim ise herkesin 'aynı futbolu' oynuyor olması. Tutturmuşlar bir 'kontrollü futbol', ha babam enlemesine pas yapıp duruyorlar. Topa sahip olmak neredeyse galip gelmekle eş değer bir hedef haline gelmiş. Riskle birlikte heyecan da sahaları terk etmiş. Futbol artık formalı değil de 'üniformalı' oynanıyor sanki. 'Sağa pas verilecek, ver! Sola uzun oynanacak, oyna!' (Ben artık top futbolcuya ulaşmadan önce onun nereye pas vereceğini yüzde 99 isabetle tahmin edebiliyorum) Takımlar arasında artık 'ekol farkı' filan da yok. Brezilya da aynı sıkıcı futbolu oynuyor, İngiltere de... Eskiden olduğu gibi Afrika'dan çıkıp gönülleri fetheden bir takım filan da yok. Tıpkı hepimizin burnunu ekrana yapıştıracak bir 'yıldız futbolcu' olmadığı gibi...

Futbol 'ekonomik bir sektör' haline geldiğinden, milli duygular paraya ve reklama tahvil edildiğinden, ulusal kökenler terk edilip her milletten insan her milli takımda top koşturabildiğinden, teknoloji futbola burnunu sokup her şeyi dijitalleştirdiğinden beri benim futbol keyfim, kupa heyecanım kalmadı...

Bir de... Grup maçlarında ilk iki sırayı garantileyen takımların son maçlarında 90 dakika eyyam yapıp tribündeki ve ekran başındaki seyirciyi enayi yerine koymalarına fena halde sinirleniyorum.

Acaba ilk tur grup maçlarında beraberliğe puan verilmese mi...