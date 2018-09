Yıllardır köşemizin lojistik destek subayı olan sevgili okurum Doruk Şahin, bu kez de tv8'deki 'MasterChef' yarışmasını mercek altına almış:

"Değerli Yüksel Ağabey, daha önce farklı bir kanalda yayınlanan 'MasterChef', yeni kanalı tv8'de ekranlara gelmeye başladı. Programla ilgili bir değerlendirme yapmak istedim. 14 yarışmacı, eleme ve dokunulmazlık var. Yarışmacılar da çok sert oynuyor. Programın şefleri de çok sert bir dille yarışmacıları uyarıyor.

Yarışmacıların sürekli şeflerin her uyarısını 'Evet şef' diyerek geçiştirmeleri beni çok rahatsız etti. Hiç sallamıyorlar gibi geldi ekran başında bana. Yarışmacılar kendi aralarında da çok sert polemikler içine giriyorlar.

Yemek sevgi işidir. Gerilimli ortam mı reyting yapıyor, programın formatında mı gerginlik var, anlayamadım.

Sonra şeflerden biri dedi ki: "Atılanlar hayvan barınaklarına gidiyor." O yanmış ve çöpe atılmış her türlü malzeme nasıl ayrıştırılıp gönderiliyor merak ettim doğrusu.

Haydi 'Survivor' hayatta kalma mücadelesi olan bir oyun, onu biliyoruz da, bu yemek programı stresli bir ortamda sinir katsayısı yüksek yarışmacılar arası gerilimin olduğu bir konsept. Şahsen ben her gün beIN Gurme kanalını izlerim. Ayhan Sicimoğlu, Eyüp Kemal Sevinç gibi şeflere bakıyorum, bir de sonra bu yarışmaya bakıyorum.

Pek bir ışık göremedim doğrusu. Sürekli bir 'Şef' deme yarışı var. 'Şef' aşağı, 'şef' yukarı. 'Adamsın şef, kralsın şef...' Kendimi TRT'de kovboy filmi izliyormuşum gibi hissettim.

Eğer Türkiye'nin en iyi şefini arıyorsak neden ülkemizin tüm yörelerindeki yemekleri çok iyi bilen şefleri yarıştırmak yerine amatör şeflerle aralarına iyileri serpiştirip servis ediyoruz ekranlara?

'Ne vereyim abime?' klişesine bağlı kalmış, malzemeleri ölçüsüz/ayarsız kullanan, birbirleriyle didişen yarışmacılar mı, yoksa alanında uzman, meslek aşkıyla yemeğe sevgisini katan şefler mi olmalı? Türkiye'nin en iyi şefini arıyoruz.

Ama Türk mutfağına özgü yemekleri yemiş ancak nasıl yapıldığını bilmeyen yarışmacıları ekran başında seyreden yemek üstatları nasıl kızıyorlardır kim bilir...

Sevgilerimle..."