Yeni sezonla birlikte köşemizin değerli okurları da birbirinden ilginç dizi kritiklerini paylaşmaya başladılar.

Okurumuz Neşe Altuncu ise Star TV'de ekrana gelen 'İstanbullu Gelin' ile bir dönemin fenomen dizisi 'Asmalı Konak' arasındaki ilginç benzerlikleri not almış:

"Değerli Yüksel Aytuğ, sizi yıllardır takip eden okurunuz olarak gözüme çarpan bir benzerliği sizinle paylaşmak istiyorum.

Normalde televizyon izleyen biri değilim. Tesadüfen Star TV'de seyrettiğim 'İstanbullu Gelin' ve bir dönem ekranların en çok izlenen dizisi 'Asmalı Konak' arasındaki benzerlikleri yazmak istedim.

1- Başrol erkek oyuncumuz zengin, karizmatik ve herkes tarafından beğenilen bir patron. ('Faruk Boran' ve 'Seymen Karadağ') 2- Kadın başrol oyuncumuz ise sanatçı, annesi yok, dediğim dedik ve asla taviz vermeyen bir gelin. ('Süreyya Boran' ve 'Bahar Karadağ') 3- Her iki gelin de İstanbul'dan, sevdiklerinin şehrinde yaşamayı tercih ediyorlar ve yeni geldikleri şehrin kurallarına, geleneklerine alışmakta zorlanıyorlar.

4- Her iki dizide erkek başrol karakterimizin evlilik dışı bir oğlu var ve nedense eşinin bu durumdan haberi yok.

5- Her iki dizide kayınvalideyi yıllar evvel seven kişi bir anda ortaya çıkıyor ve aşkları kaldığı yerden devam ediyor.

('Esma Boran' ve 'Sümbül Karadağ') 6- Her iki dizide rahmetli olan evin babasının yıllar evvelinden bir gönül ilişkisi ortaya çıkıyor.

('Asmalı Konak'ta rahmetlinin gayri meşru çocuğu yoktu) 7- Her iki dizide başrol kadın oyuncularımız ilk çocuklarını kaybediyorlar.

8- Her iki dizide evin en küçük çocuğu evde çalışanlardan biri ile evleniyor. ('Murat Boran' 'Bade' ile, 'Zeynep Karadağ' ise 'Salih' ile) 9- Her iki dizide yeni doğan bebeklerin isimleri biraz farklı ve anneleri tarafından karar veriliyor. ('Hayat' ve 'Yaz').

10- Her iki dizide başrol kadın oyuncularına mutlaka aşık olan ve onlara yakın olabilmek için yakınları ile birlikte olan kişiler var.

('Süreyya'ya aşık 'Can', 'Bahar'a aşık 'Yaman') Şimdilik aklıma gelenler bunlar, saygılarımla..."