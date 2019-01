Serdar Ortaç, belki de hayatının en zor dönemini geçiriyor. Bir yandan amansız bir hastalıkla boğuşuyor, bir yandan medyanın özel hayatını neredeyse didik didik etmesine karşı olağanüstü bir savaş veriyor, diğer taraftan neredeyse 'el birliğiyle' yıpratılmaya çalışılan evliliğini sürdürmek adına mücadele ediyor.

Geçen hafta Serdar Ortaç, yine ekranların magazin masalarında adeta linç edildi. Eşi Chloe ile seyahat dönüşü havaalanında verdiği röportaj acımasızca didiklendi. Yok efendim Serdar, Chloe'nin yanında ezik duruyormuş. Yok efendim hangisinin yıldız olduğu belli değilmiş. Yok bunca yıldır niye çocuk yapmıyorlarmış vs...

Yahu bu adam yıllardır her magazin muhabirine yardımcı oldu, malzeme verdi, kimseyi geri çevirmedi. Dahası, yaptığı neşeli müzikle hayatımıza keyif ve mutluluk kattı. Bunun karşılığı, Serdar'ı acımasızca paralamak olmamalı. Onu ekranda her gördüğümde gözünün ferinin biraz daha söndüğünü, yüzünün biraz daha asıldığını fark ediyorum. Sevgili meslektaşlarım; lütfen biraz insaf, vicdan ve empati...