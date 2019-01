Allah'ıma bin şükürler olsun ki, evladım sağlıklı. Yakın çevremde öldürücü kas hastalığı SMA'dan mustarip bir yakınım da yok. Ama bu durum, empati yapmamı engellemedi. Haber bültenlerinde minik Umutcan'ın feryadını duyar duymaz, oturdum klavyenin başına. SMA ilaçlarının sosyal sigortalar kapsamına alınması, kararın Resmi Gazete'de bir an önce yayınlanıp ilaç bekleyen yüzlerce miniğin hayatlarının kurtarılması için bu köşede 15 gün önce 'Mağaradaki çocuklarımız' başlığı altında tüm ilgilileri göreve çağırdım. Aslında çocuklara duyarlılığıyla tanıdığımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın 'bizzat' konuya el atacaklarından öyle emindim ki... Bu nedenle yazımı şöyle bitirmiştim:

'Artık her hayati olayda Başkan Erdoğan ve eşi Emine Hanımefendinin 'direkt' müdahalesini beklemeyelim, ne olur. Her önemli toplumsal olayda Cumhurbaşkanı'nın inisiyatif kullanmasını beklemek, o makama büyük haksızlık değil mi? Başkan Erdoğan'ın çocuk sevgisini, duyarlılığını artık bilmeyen yok. Son Manisa gezisinde çantasında taşıdığı yapay kalbiyle yanına gelip "Ben de kalp nakli istiyorum" diyen minik Ceren'e bakışını, özel doktorunu seferber edişini görmüş olmalısınız. Belli ki SMA hastası çocuklarımızın hayata dönmesi de yine onun eliyle olacak. Ne olur, daha fazla oyalanmayalım. Ne olur..."

Oyalanmadılar gerçekten de... Cumhurbaşkanı Erdoğan, salı günü partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada müjdeyi verdi. SMA'nın her türünün ilaçlarının devlet eliyle karşılanacağını, bunun için komisyonun toplandığını, alınan kararın çok yakında Resmi Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe gireceğini söyledi. Teşekkürler Cumhurbaşkanım...

Sadece Umutcan ve Nehir gibi SMA hastası çocuklar ve onların aileleri adına değil, sizin gibi yüreği çocuk sevgisiyle dolup taşan herkes adına binlerce teşekkür... Bu ülkede çocukları düşünen yöneticilerin de olduğunu bilmek ve çorbaya bir tutam tuz serpmek adına bu köşeyi vesile etmek ne güzel...