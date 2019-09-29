Atv'nin tam bir 'pozitif ayrımcı kadın kanalı' olduğunu, kadına şiddete karşı üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdiğini bu sütunlarda defalarca dile getirdim. Bunun bir yansıması da cuma gecesi Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yaşandı.

Fekeli, Yılmaz tam Hünkar Hanım'ı vuracakken araya girip kendini kurşunun önüne atmış ve ölüm pahasına kadının hayatını kurtarmıştı. İkili, olaydan sonra ilk kez karşılaştığında Hünkar Hanım, "Sana teşekkür edemedim. beni kurtarmak için canını ortaya attın. Varol..." deyince, Fekeli'den tüm şiddet yanlısı erkeklerin kulağına küpe olması gereken şu konuşma geldi: "Teşekkür edecek bir şey yok Hünkar Hanım... Senin yerinde hangi kadın olsa aynı şeyi yapardım. Benim ahlakımda, düşüncemde, kitabımda kadına silah çekmek yok, kadına şiddet yok. Ne yaparsa yapsın... Ama tabii Yılmaz'ın durumu farklı. Onun kitabında ne yazıyor bilemem. Çünkü acıyı yaşayan o, çile çeken o, sevdalısından ayrı kalan o, yoldan çıkan da o... Biliyoruz ve anlıyoruz ki, onun çok yolu var. Güçlü olmanın çok yolu var ama dürüst olmanın tek yolu var..."

O sırada ekran başındaki kadınların pek çoğunun aklından geçen cümleden eminim: "Allah, erkeklerin cümlesine Fekeli yüreği nasip etsin..."