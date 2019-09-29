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YÜKSEL AYTUĞ
29 Eylül 2019, Pazar YÜKSEL AYTUĞ

Yine sınıfta kaldık

Perşembe günü ekran başında deprem görüntülerini izleyince büyük depremine ne denli hazırlıksız olduğumuzu bir kez daha anladım. Ne yapacağını bilemeyip sağa sola kaçışan mı ararsınız, kapıyı söküp arkasından gelen kadının üzerine fırlatan mı, balkondan kendini boşluğa bırakan, dışarı çıkıp apartmanın duvarına yaslanarak bekleyen mi... Medyamız da hazırlıksızdı. Soğukkanlı davranmak yerine panikle, nefes nefese koşturan, reyting olsun diye 'rüzgar yapan' muhabirler gördüm...
Ya her gün reklam kuşaklarında böbürlenerek kendilerini öven GSM şirketlerine ne demeli? O dakikalarda genel müdürleri bile telefonla ailesine ulaşıp "İyi misiniz?" diyememiş olmalı...
Hepimizi Allah korusun.

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