Mavi Gezegen, BBC Earth kanalında keyifle izlediğim bir belgesel. Denizlerin altında henüz çok az bir bölümünden haberdar olduğumuz muazzam okyanus yaşamını anlatıyor. Pazartesi günü orada ilginç bir olay anlatıldı. 1992 yılında Alaska'nın bin kilometre açıklarnda bir gemiden, suya bir konteyner düşmüş. İçinde çocukların banyo yaparken oynadıkları şu meşhur sarı civciv oyuncaklardan varmış. Hem de tam 7 bin tane... Hepsi denize yayılmış tabii. 17 yıl sonra bir kaç tanesi Avustralya, bazıları Rusya'nın Alaska kıyıları, diğerleri ise İskoçya sahillerine vurmuş. Bu da gösteriyor ki, dünyanın tüm okyanuslarını kapsayan, tüm denizlerini dolaşan bir akıntı var. Yani bugün Sarayburnu'ndan denize atılacak bir pet şişenin, Galapagos adalarında bir deniz kaplumbağasının boğazına takılarak onu öldürmesi pek muhtemel. Demek oluyor ki, plastik atıklarla mücadele bir ya da birkaç ülkenin değil, tüm dünyanın ortak çabası olmalı. Belgeselin son bölümündeki görüntü ise içimi yaktı. Bir pilot balina, günler önce ölen yavrusunu, yüzgecinden tutmuş, bırakmıyor, adeta onu yeniden canlandırmaya çalışıyordu. Uzmanlar, denizde yavru ölümlerinin arttığını, bunun da sürekli plastik yutan annelerinin giderek zehirli hale gelen sütünden kaynaklandığını söylediler.

İzleyince, 'Sıfır Atık' projesini başlatan ve büyük bir kararlılıkla sürdüren Emine Erdoğan Hanımefendi'nin çabasının aslında ne kadar kutsal bir amaca hizmet ettiğini bir kez daha anladım.

***

Survivor'a bir adayım var

Acun Ilıcalı, her zaman olduğu gibi Survivor'da yarışacak isimleri farklı tarihlerde, teker teker açıklıyor. Bu son derece mantıklı bir tanıtım tekniği. Çünkü tüm barutunu tek seferde harcamamış, yarışmayı sürekli gündemde tutmuş oluyor.

Sevgili Acun'a bir öneri de benden gelsin. Hem de kendi kanalından. Hepimizin MasterChef'te 'Boom'cu Yasin' olarak tanıyıp sevdiğimiz Yasin Obuz bana göre Survivor için biçilmiş kaftan. Her şeyden önce son derece renkli ve sürprizli bir kişiliği var. Yani Survivor'a bol malzeme sağlayacak baskın ve doğaçlama bir tarza sahip. Üstelik fiziği de bu zorlu yarışma için elverişli. Her daim 'kutuplarda' gezinen Boom'cu Yasin, Survivor'da ya çok sevilen ya da topyekun nefret edilen bir yarışmacı olur. Cast konusunda uzmanlaşan Survivor editörlerinin bu 'cevheri' ıskalamayacağını düşünüyorum.

***

Evet ama yetmez!

Geçen yıl National Geographic'deki Göbeklitepe belgeselini izleyince bizim belgeselcilere sitem etmiştim, "Burnumuzun ucundaki Göbeklitepe'nin tarihi değiştiren gizemlerini elin adamlarından mı öğrenecektim!" diye... Nihayet bu konudaki 'yerli ve milli' bir belgeseli 15 Aralık gecesi TRT Belgesel kanalında izleme imkanım oldu. Talha Eyüboğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği, Prof. Dr. Hikmet Kırık'ın sunduğu Gizemli Tarih: Göbeklitepe belgeseli 'iyi niyetli' bir çalışmaydı. Özellikle de başka hiçbir yerde izlemediğim ve okumadığım önemli bir tarihsel gerçeği savunuyordu: "İnsanlar, ektikleri bir avuç buğdayın yetiştiği topraklardan ayrılmak istemedikleri için değil, ilk tapınaklarından uzaklaşmamak için yerleşik düzene geçtiler..."

Gelin görün ki, insanlık tarihinin akışını değiştirecek önemdeki ören yerimiz Göbeklitepe, bundan çok daha fazlasını hak ediyor. Gizemli Tarih: Göbeklitepe'nin, yapımcılara cesaret aşılayacak iyi bir 'başlangıç' olmasını umut ediyorum.

***

Gaf kürsüsü

Okan Bayülgen, TV100'deki Muhabbet Kralı programında yine çok tartışılacak sözlere imza attı. Evinde çocuğuyla oynayan babalara "Kadın taklidi yapan gerzekler" diyen Okan Bayülgen'e sosyal medyadan tepki yağdı.

***

Ne demiş?

Yasak Elma dizisinde Yıldız'ı oynayan Eda Ece; Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler isimli You- Tube programında ilginç bir açıklamada bulundu: "Öpüşmeyi fiziksel olarak sevmiyorum. O rol ne gerektiriyorsa onu yapıyorum. Bunun pazarlığına girmiyorum."

***

Zap'tiye

Belediye olarak bunca aydır İstanbul'a kanalizasyon borusu bile döşemekten aciz olanların, Kanal İstanbul'a destek vermesini de kimse beklemiyordu zaten!