Ona bizimkiler "Cihan Pehlivanı", Amerikalılar ise heybetinden ve gücünden dolayı "Korkunç Türk" derlerdi. 1800'lü yılların sonlarında Kırkpınar Başpehlivanı olduktan sonra bir yabancı menajer onu keşfedip, güreşmesi için ABD'ye götürdü. Koca Yusuf, turne sırasında tam 33 güreşçiyi yenerek müthiş bir zafere imza attı.

21 Mayıs 1898'de Fransız bandıralı La Bourgogne transatlantiği ile yola çıkan pehlivan, bindiği geminin 4 Temmuz sabahı New York'un kuzeydoğusundaki Sable Adası'nın 60 mil açıklarında İngiltere bandıralı Cromartyshire şilebiyle çarpışıp batması sonucu tüm yolcular ve mürettebatla birlikte boğularak öldü. Ancak ölüm şekliyle ilgili farklı bilgiler mevcut. En çok bilineni, tutunduğu filikadaki Amerikalı kazazedelerin cüssesi nedeniyle sandalı batırabileceği ihtimaline karşı bileklerini baltayla keserek onu ölüme terk etmeleridir. İkincisi ise çarpışmadan doğan yıkım sırasında çelik borular arasına sıkışan bir ABD'li çocuğu kurtarmış, ancak daha sonraki ikinci çökmede hayatını kaybetmiştir.

Bunca tarihi bilgiyi neden mi paylaştım? Perşembe sabahı bültenleri izlerken bir kez daha Türk olmakla gurur duydum da ondan. ABD'nin dört gözle beklediği sağlık malzemeleriyle dolu nakliye uçağımızın adı Koca Yusuf'tu. Yokluktan malzeme bulamayan, 3-5 solunum cihazına muhtaç hale gelen, hemşirelerine sıhhi önlük yerine çöp torbası dağıtan 'koca' Amerika'ya 35 ton yardım malzemesi götürüyordu Koca Yusuf...

Belli ki bileklerine Amerikan baltası işlememişti...



Dünya 'Bir Zamanlar Çukurova'yı izliyor



Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova, dünyanın dört bir yanında reyting rekorlarına imza atıyor. Dizi; Karadağ, Özbekistan, Romanya ve Arjantin'de şu sıralar en fazla izlenen dizi haline gelerek rekor üstüne rekor kırıyor.

Bir Zamanlar Çukurova; Karadağ'da her bölümü ile en yüksek reytingleri alarak ülkede sezonun en çok izlenen Türk dizisi oldu. Romanya'da da yayınlandığı Kanal D kanalında büyük bir izleyici oranına ulaşan dizinin kimi bölümleri ülkede 2 milyon kişi tarafından izlenerek yüzde 21.8 izlenme oranına ulaştı.

Bir Zamanlar Çukurova'dan bir başka başarı haberi ise Özbekistan'dan geldi. Ülkede günlük olarak yayınlanan ve ilgiyle takip edilen dizi, kısa sürede yüksek reyting oranlarına ulaştı. Yayınlanan son bölümü milyonlar tarafından izlenen dizi, yüzde 15.59 oranında bir reytinge ulaşarak prime time kuşağında en çok izlenen dizi olarak sıralamada birinci oldu. Yayınlandığı her ülkede ilgiyle izlenen ve rekorlar kıran dizi, bugüne kadar dünya çapında 50 ülkeye ulaştı. Bir Zamanlar Çukurova'nın yayınlandığı ülkelerden 14'ü, dizilerini tüm dünyaya izleten Latin Amerika ülkeleri.

Öyle tahmin ediyorum ki, bu dizi sayesinde salgının ardından dünyanın dört bir köşesinden Çukurova'ya turistik turlar başlayacak.



2. Sayfa'ya alkış



Huzurlarınızda Kanal D'nin 2. Sayfa editörlerine şapka çıkartıyorum. Neden mi? Haber ile müziği birleştirme güçlerinden ötürü. Yahu bu kadar mı olur? Haberin her satırına, ünlünün söylediği her kelimeye uygun bir şarkı bulmakta bu denli mi hüner sahibi olunur?

Örnek mi? Cumartesi günü, başlar başlamaz biten Kerem Tunçeri-Aslı Enver aşkıyla ilgili haberde neredeyse metnin her kelimesine uygun bir şarkı fonda yer aldı. Yahu bu nasıl bir repertuvar hafızasıdır? Yoksa magazin haberlerine uygun müzik bulan bir bilgisayar programı mı üretildi? Pes diyorum ve alkışlıyorum...



Gaf'let kürsüsü



Eminönü'ndeki güvercinleri aracıyla kasten çiğneyen adam, karakoldaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. (Adamın çocuk tacizi ve mala zarar verme suçlarından çeşitli sabıkaları bulunuyor)



Zap'tiye



Onca uyarıya rağmen millet pazarlarda omuz omuza alışveriş yapıyor. Uyanın artık. Gittiğiniz semt pazarı değil can pazarı!



Ne demiş?



"Attıkları mesajlardan biliyorum. Sırf bizi izlemek için sahur vakti kalkıp televizyonun karşısına geçen öyle çok gayrimüslim var ki. Hepsini çok seviyorum." (Prof. Nihat Hatipoğlu'nun atv'deki programında yaptığı açıklamadan)