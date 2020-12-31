2020'nin gaf şampiyonu lideri, Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm çabasına rağmen (!) ABD'nin eski Başkanı Donald Trump oldu. İşte Trump'tan yılın en 'president' gafları:

"Daha önce hiç ölmemiş insanlar bile ölüyorlar..."

"Virüsten kurtulmak için hastalara dezenfektan enjekte edelim." (Trump'ın gafını ciddiye alan Tekirdağlı vatandaş Barış Çimen, dezenfektan içince hayatını kaybetti. ABD'de de 7 kişi dezenfektan içti, 3'ü öldü, 4'ü komaya girdi)

"İnsanlar karantinadayken ölüyor. Ne olmuş yani? Uyuşturucudan ölen insanlar da var."

"Yağma olursa, silahlar ateşlenir." (Siyahilerin isyanı sırasında Trump'ın attığı bu tweet ateşin üzerine benzin etkisi yarattı)

Trump'ın "Ben kullanıyorum, çok memnunum" dediği Hidrosiklorokin adlı ilacın koronavirüs tedavisinde kullanılması, ölümcül sakıncaları nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından yasaklandı. Gelelim CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na. O da Trump'ın Türkiye temsilcisi gibi efor sarf etti. İşte örnekleri:

Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'daki deprem bölgesi ziyaretleri sırasında Kızılay çadırlarına en az iki kere girip çıktığı kameralar tarafından tespit edilmesine rağmen dönüşte "Orada iki gün kaldım, bir tek Kızılay çadırı göremedim" demesin mi?

Kılıçdaroğlu'nun "Korona'ya önlem olarak kahvehanelerde her oyun için yeni iskambil kağıdı destesi açılsın" önerisine kargalar bile güldü.

CHP liderinin "Eroin kaçakçısından da vergi alınsın" sözü ise yılın siyasi gafı olarak hafızalarda yer etti.

Gelin güzellikleri hatırlayalım



2020'yi hepimiz 'Felaketler Yılı' olarak anımsayacağız. Ama gelin yılın bu son gününde 2020'nin güzelliklerini hatırlayalım. Şifa niyetine...

Ayasofya Camii ibadete açıldı, 86 yıl sonra ilk cuma namazı kılındı.

Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Zonguldak'ta Fatih sondaj gemisinde yaptığı açıklamada Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervinin 405 milyar metreküpe çıktığını duyurdu.

U19 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Genç Kız Milli Voleybol Takımımız, finalde Sırbistan'ı yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.

KKTC sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı.

Almanya'da Türk bilim insanı Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'nin kurucu ortağı olduğu BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısı dünyaya nefes aldırdı.

Bayraktar'ın ürettiği İHA ve SİHA'larımız hem Suriye'de hem Karabağ'da büyük başarı kazanarak Türk Savunma Sanayii'ni imrenilen bir marka haline getirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Dağlık Karabağ'ın Şuşa şehrinde işgalin bittiği müjdesini verirken, Ermenistan hükümeti yenilgiyi kabul etti.

Türkiye 9 yıl aradan sonra Formula 1'e ev sahipliği yaptı.

Ukrayna'da düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımımız altın madalya kazandı.

Bilecik'te 405 milyar dolarlık altın rezervi bulundu.



YILIN LAFLARI-2

"Psikolojik bunalım yaşadığım dönemde SİM kartımı ekmeğin arasına koyup düşünmeden yemişim." (İrem Derici'nin "Yok artık" dedirten sözleri)

Bayramın bomba açıklaması 2. Sayfa'da Seda Sayan'dan geldi: "İki sevgili adayımdan TC kimlik numaralarını istedim. Araştırınca ikisinin de evli olduğu ortaya çıktı, engelledim."

"Serenay Sarıkaya'ya sormak istiyorum. Dünya yakışıklısı Kerem Bürsin'den ayrılıp, dünya kadar göbeği olan Cem Yılmaz'da ne buldun?" (Arto'nun Söylemezsem Olmaz'daki sözleri)

"Arkadaşlar çok isterdim ama elektriği ben bulmadım." (Ediz Hun'un sosyal medya paylaşımı)

Kuaförüm Sensin'de Bülent Ersoy'un kurduğu cümle çok tartışıldı: "Annemin ölüsünün resimlerini çektirdim. Özledikçe bakıyorum."



YILIN SAFLARI-2

Koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaş, karantinaya gitmeden önce bütün köylüsüyle sarılıp, öpüşerek helallik isteyince köy karantinaya alındı. (Bunun üzerine Covid 19, "Ben başka ülkede yaşayamam" diyerek Türk vatandaşı olup, Cavit 19 adını almış!)

TRT Haber spikeri Baysal Ata, Dr. Ayça Kaya'ya "Demir eksikliği konusunda tencere, tava gibi demir döküm malzemeler kullanmak faydalı olur mu?" diye sordu. Doktor ise soğukkanlılığını koruyarak, son derece nazikçe "Hayır olmaz, pekmez de faydalı olmaz" yanıtını verdi.

İlginç diyalog haber bültenlerindeydi: Polis: Maskenizi takmamışsınız, ceza yazmak zorundayım. Sürücü: Takıyordum ama sigara içmek için çıkarttım. Polis: Ama araç içinde sigara içmek de yasak!

Çarkıfelek sunucusu Onur Büyüktopçu sordu: "Kaç dilin var?" Hostes Emel yanıt verdi: "İngilizce, Türkçe, bir de kendi dilim var..."



Yılın gafları-2



Ordu Belediyesi'nin siparişiyle hazırlanan Türk Büyükleri heykel sergisinde Ertuğrul Gazi, onu dizide canlandıran Engin Altan Düzyatan'ın görüntüsüyle yontulmasın mı?

Polisin yakaladığı sahte üfürükçünün bir de para karşılığı telefonda koronavirüs testi yaptığı ortaya çıkmasın mı?

Karısını beş kurşunla vuran (Kadın kendi kanıyla kocasının ismini yere yazmıştı) Ragıp Canan'ın avukatının savunması kan dondurdu: "Müvekkilim karısını çok sevdiği için duygularına engel olamamıştır."

Gönderdiği hediye kırılan vatandaşa kargo görevlisi ne dese beğenirsiniz? "Üzerine 'Kırılabilir' yazmışsın, biz de kırdık!.." (Show Haber'de yayınlandı)

"Freni tutmayan jetski karaya çıktı." (Show Ana Haber'den akıl uçuran bir haber seslendirmesi)