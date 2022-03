Mustafa Kemal Atatürk'ün soyağacı ile ilgili pek çok şey yazılıp söylendi. Ondan nefret eden birtakım kendini bilmezler ise ailesiyle ilgili iğrenç iftiralar atmaktan geri durmadılar.

Birazdan paylaşacağım araştırma, Natali Papanigitidis adlı bir Yunan araştırmacının Selanik'te yıllar süren inceleme ve soruşturmaları sonucunda ortaya çıktı. İşte bir Yunan'ın ağzından Atatürk'ün soyağacı:

"Atatürk, 4 Ocak 1881 Salı akşamı doğmuştur. Benim gibi oğlak burcudur. Babası Ali Rıza Efendi 1839'da Selanik'te doğmuş, 1893'te vefat etmiştir. Annesi Zübeyde Hanım 1857'de Langaza kasabasında doğmuş 1923'te vefat etmiştir. Ali Rıza Efendi ile Zübeyde Hanım evlenmek için nüfus kaydını Göztepe'ye yaptırmışlar ve 1871'de evlenmişlerdir.

Mustafa Kemal'in toplamda 6 kardeşi daha vardır: Fatma, Ahmet, Ömer, Naciye, İsmet ve Makbule. Yedi kardeşten sadece Mustafa Kemal Atatürk ve Makbule hanım kalmıştır. Diğerleri genel olarak difteriden çok küçük yaşlarda vefat etmişlerdir.







ATATÜRK'ÜN BABA TARAFI

Atatürk'ün büyük babası Kızıl Hafız Ahmet Efendi, babaannesi Ayşe Hanım'dır. Büyükbabasının erkek kardeşi Hafız Mehmet Efendi, büyükbabasının kız kardeşi Nimeti Hanım'dır. Ali Rıza Efendi'nin kardeşleri ise Nimeti, Mustafa, Hatice ve Emine'dir. Atatürk'ün baba tarafı Aydın, Söke, Kocacık yörüklerindendir. Söke'ye de Konya civarından geldikleri bilinmektedir. Daha eski bir deyişle söylersek Kızıl Oğuz Yörükleri adıyla da anılırlar. Atatürk'ün büyükbabasının Makedonya'daki evi de Türkçe ismi hiç değiştirilmeden duran, Osmanlı Türkleri'nin bulunduğu, daha çok Türkçe'nin konuşulduğu Kocacık Köyü'dür. Osmanlı'nın Türkleştirme çalışmaları doğrultusunda Makedonya'ya gönderilmişlerdir. Sonrasında ise ailenin bir kısmı Selanik'e göç etmiştir.



ATATÜRK'ÜN ANNE TARAFI

Atatürk'ün dedesinin babası İbrahim Ağa, dedesinin annesi Ematullah Hanım, dedesi Sofuzade Feyzullah Efendi, Atatürk'ün anneannesi Ayşe (Atatürk'ün anneanne ve babaannelerinin ismi aynıdır) annesinin kardeşleri Hasan, Hüseyin Ağa, Hatice, Zehra, dayısı Hasan'ın çocukları Abdurrahman Aldırma ve Hatice Sümer'in soyu bugün Osmaniye'de hâlâ devam etmektedir.

Atatürk'ün annesinin soyu Karaman'a dayanmaktadır. Sonrasında ise Osmanlı'nın Türkleştirme çalışmaları doğrultusunda Selanik, Langaza kasabasına gönderilmişlerdir.

Ali Rıza Efendi'nin sülalesinden bugün hâlâ hayatta olanlardan bazıları ise Salih Erbatu, Yenigün Eke, Niyazi Olcay, Nermin Kanıpak, Nevin Anul, Ayşe Öz Amar, Oytun Söğütlügil, Yurdakul Altay, Güneş Yorgancı, Müberra Erbatur'dur.

Baba tarafından 184 kişi bulunmuştur. Atatürk'ün anne tarafından 103 kişi bulunmuştur. Kaynak olarak Genelkurmay Arşivi Yönetimi'nden Ali Güler'in Atatürk'ün Saklanan Seceresi kitabı kullanılmıştır. Arşivden belgeler sunularak hazırlanmış bir kitaptır ve her iddianın cevabı belgelerle kanıtlanmıştır.

İkinci kaynak ise emekli imam Mehmet Ali Öz'ün 2,5 yıllık araştırmaları sonucu Atatürk'ün soyağacı ve hayatı ile ilgili bulduğu 20 bin belgeyle hazırlanmış 2014 yılında satışa sunulan Mustafa Kemal Atatürk'ün Soy Kütüğü (Osmanlı arşiv belgelerine göre) isimli kitabından yararlanılmıştır. Giyim zevkiyle herkesi hayran bırakan, ölümünden sonra dahi kıskanılan büyük liderle ilgili görseller, Ata'mızın son dönem kullandığı şahsi eşyaları ve namaz eşyalarıdır. Atamızın seccadesi ve Kur'anı (dinsiz diyenler için) benim objektifimden sunulmuştur... Not: Paylaşırken izine gerek yok. O hepimizin en büyüğü... Sevgiler benden,

Natali Papanigitidis."



