Muhtemelen bu soruya "Evet" dediniz. Peki kaçınız gerçekten Coppola'nın ünlü film serisinden birini izledi?

Bu soruyu sormamın nedeni, Atv'nin fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?'de geçen hafta sorulan bir soruydu: "Londra merkezli bir film kiralama şirketinin 2011'de yaptığı araştırmaya göre, insanların aslında izlemedikleri halde izlediklerini söyledikleri filmler listesinde ilk sırada yer alan hangisidir? A) Titanik B) Baba C) Esaretin Bedeli D) Schindler'in Listesi." Yarışmacının "Titanik" tercihi yüzünden elenmesine neden olan sorunun doğru cevabı "Baba" olacaktı. Meğer insanlar Baba'yı izlememiş olmaktan utanırlarmış.

Bu soru beni derin düşüncelere daldırdı. Acaba insanların okumadıkları halde okuduklarını söyledikleri kitap Suç ve Ceza olabilir mi? Dijital platformlarda dizi izlemenin yüksek statü üyeliği getirdiğine inanılan yeni dünyada La Casa De Papel cahili olunabilir mi? Mozart'ın Türk Marşı'nı ıslıkla çalamamak mahcubiyet getirir mi?







Bir de "Belgeselden başka bir şey izlemiyorum" diyen sokaktaki kültür abidesi vatandaşlarımıza rağmen, ekranlardaki sayısız belgesellerden birinin bile reytinglerde ilk 100'e girememe meselesi var ki, sebebine yıllardır vakıf olamadım.

Ya izleyip de "İzlemedik" denilenler? Elinde çekirdeğiyle bütün gün bir reality programından diğerine zap'layan ama yeri geldiğinde "Millet ne buluyor bu kaba mahalle kavgalarında?" diyerek burun kıvıranlara ne demeli?

Son sorum bizim kuşağa: Civciv Çıkacak Kuş Çıkacak filmini izlediniz mi? İzlemediniz değil mi? (!)



Bir Tarık Akan duruşu

İbretlik bir haber değeri taşıyan yazıya, 1991-1993 yılları arasında yazı işleri müdürlüğü yaptığım ünlü Ses Dergisi'nin arşivinde rastladım.

Merhum Tarık Akan'a gençlik yıllarında reklam teklifleri yağıyormuş. 1976'da bir jilet firmasının tüm dünyada yayınlanacak reklam filmi için yaptığı astronomik teklifi de reddedince Ses Dergisi onunla röportaj yapmış. Tarık Akan reklamlarda oynamamasının sebebini bakın nasıl anlatmış:

"Bu teklifler Tarık Akan olduğum için yapılıyor. Bu adı ben kimden aldım? Sinema seyircisinden aldım. Onlar beni Tarık Akan yaptılar. Şimdi bu tekliflere 'Evet' dersem onlardan aldığım bu adı onlara tekrar satmış olurum. Dünyada her şey para değildir."







Reklamlarda oynamak tabii ki utanılacak bir şey değil. Ama su akarken kovasını doldurmak için her teklife balıklama atlayan, bazen savundukları ideoloji ya da kişisel tercihleriyle taban tabana zıt reklamlarda oynamakta hiçbir sakınca görmeyen ünlülere "Tarık Akan duruşunu" hatırlatmak istedim.



Steril maske tutkunları

Koronavirüs salgınının yaz aylarında hız kesmesiyle birlikte halkımız maske takmayı unuttu. Ama bir kesim var ki, büyük bir tutku ve duyarlılıkla (!) maske takmaya devam ediyor. Onlar kimler mi? Hırsızlar...

Haber bültenlerindeki hırsızlık ve gasp olaylarını izlediğimde zanlıların ortak noktalarının şapka, gözlük ve maske takmaları olduğunu görüyorum. Tabii ki maske takan her vatandaş potansiyel hırsız değil. Ama gece yarısı sokakta şapka-güneş gözlüğü-maske kombiniyle dolaşanlara biraz şüphe ile yaklaşmakta fayda var.

Ayrıca motosiklet kaskları da suça meyilliler için ayrı bir kamuflaj unsuru haline geldi. Sizi bilmem ama ben kaskını çıkarmadan kuyumcuya dalan bir motosiklet sürücüsü gördüğümde polisi aramak için telefonumu hemen hazır ediyorum.



Gaf kürsüsü

Profesör Ahmet Rasim Küçükusta, "Kadınların çıkardığı gazda hidrojen sülfit oranı fazla olduğu için koklanması sağlığa faydalıdır" dedi. İyi de hocam, bunu bilmemiz bize ne fayda sağlayacak, onu da söyler misin lütfen?



Zap'tiye

Magazin dünyasında en fazla rağbet gören spor dalı yelken... Çünkü herkes durmadan "yeni bir aşka yelken açıyor."



Ne demiş?

"Biz evlerimizi ısıtamıyoruz, senin törenlerinin parasını ben vergilerimle ödüyorum. Halk senin için 100 milyon sterlin ödüyor. Sen benim kralım değilsin." (Bir İngiliz vatandaşının, Kral Charles'ın yüzüne karşı söyledikleri)