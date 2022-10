Aman ki ne aman dostlar!.. Hollywood yıldızı Johnny Depp tarafından dolandırılmak üzereyim, yetişin!..

Geçen hafta elektronik posta kutuma Johnny Depp'ten bir E-mail düştü. "Allahım" dedim, "Şöhretim nerelere uzandı, sana şükürler olsun. Muhtemelen Johnny son filminin kopyasını vizyona girmeden bana gönderip, 'Nasıl olmuş abi?' filan diyecek..." Nerdeee? Meğer bu yeni bir dolandırma yöntemiymiş...

Otomatik programla İngilizce'den Türkçe'ye alelacele çevrildiği bariz olan metin aynen şöyleydi:

"Sayın e-posta/ Fon Sahibi,

Bu mektubu size bir ay önce göndermiştim, ancak sizden haber alamadım, alıp almadığınızdan emin değilim ve bu yüzden tekrar söylüyorum: Öncelikle ben Sayın Kristalina Georgieva, Genel Müdür ve Başkan Uluslararası Para Fonu'nun. Aslında, tamamlanmamış işleminizle ilgili tüm engelleri ve sorunları ve önceki transfer seçenekleriyle sizden alınan transfer ücretlerine uymamanızı inceledik, onayınız için web sitemize bakın.

Biz, Yönetim Kurulu, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Washington, D.C., ABD Hazine Bakanlığı ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki diğer bazı ilgili araştırma kurumları ile birlikte, BSIC bankası aracılığıyla Dış Ödeme Havalesi emrimizi verdik. Togo, daha sonra fonunuzdan çekebilmeniz için fonunuzun 2.000.000,00 USD gönderileceği bir VISA Kartı düzenlemek için. Soruşturmamız sırasında, paralarını kendi özel hesaplarına yönlendirmeye çalışan yozlaşmış Banka yetkilileri tarafından ödememizin gereksiz yere ertelendiğini dehşet içinde gördük.

Ve bugün, fonunuzun BSIC bankası tarafından VISA kartına yatırıldığını ve ayrıca teslim edilmeye hazır olduğunu size bildiririz. Şimdi BSIC banka sekreteri ile iletişime geçin."

Metnin altında da iletişim adresleri, numaralar filan... Hani azıcık saf bir vatandaşın "Allaaaah, haybeden 2 milyon dolara konuyorum" diye üzerine balıklama atlayacağı türden bir tuzak. Ama o numaraları arayıp, o adreslere girdiniz mi muz gibi soyulacağınız çok açık...

Bak Johnny kardeş, biz bu ülkede dolandırıcıların feriştahıyla 24 saat tango yapıyoruz. Bu ucuz numaralar bize sökmez. Haydi başka kapıya..

Şaka bir yana; ünlülerin adlarını kullanarak yapılan sahtekarlıklar, en yaygın dolandırıcılık türü. Uyanık olun, hatta gözünüzü bile kırpmayın derim...



Ortaya karışık

Çok değerli dostum ve meslektaşım Muharrem Akduman bu hafta da köşemiz için fazla mesai yaptı. Neredeyse her gün notlar gönderdi. İşte bazıları:

"Yüksel'ciğim, adalet sistemi çökmüş durumda. Milyonlarca dosya beklerken, İnegöl'de yaşlılar evinde iki 90'lık ihtiyar kavga etmiş. Mahkeme heyeti de ayaklarına gitmiş? Olacak şey değil..."

"Yüksel'ciğim, meşhurlar arabalarına istedikleri harf ve rakamda plaka alıyorlar. Tabii büyük paralar vererek. Buna mani olunması gerek. Son örnek Hande Demir'in plakası... HND???

(YAZAR NOTU: Sahi, "bağış" adı altında toplanan o paralar nereye gidiyor, bilen var mı?)

"Günaydın, Yüksel'ciğim, villalardaki su israfı vatandaşı çileden çıkarıyor. Adam bahçesindeki çimleri zevk için saatlerce suluyor. İkaz edince de 'Sana ne? Paramla değil mi?' diyor. Su elzem bir ihtiyaç. Hele tarıma bile yetmezken..."

(YAZAR NOTU: Mesele mühim. Fatura artık sadece üzerinde ismi yazana değil, tüm dünyaya çıkıyor.)

"Yüksel kardeşim, merhaba, bu ülkede öyle enteresan olaylar yaşanıyor ki insan vallahi inanamıyor. SGK, Onur Air'e ait uçağı borcundan dolayı haczetmiş ve 80 milyon bedelle satışa çıkarmış. Açık arttırmada ne olur bilinmez. Buraya kadar her şey normal. Ama enteresan olan, uçağın motoru yok!.. :)"





Gaf kürsüsü

İbrahim Sadri'nin dili, Kemerburgaz'daki turşucudan canlı yayın yapan muhabir Zeynep Timurlenk'e bağlanırken sürçtü: "Söyle bakalım, turşu limonlu mu olur, Zeynepli mi?" Zeynep bozuntuya vermedi: "Bence en güzeli Zeynep'li olur..."



Zap'tiye

Çizgileri derinleşiyor, cildi giderek kuruyor, nefesi her gün daha çok kokuyor. Yok mu şu yaşlı gezegenimize müdahale edecek bir estetik uzmanı?



Ne demiş?

"Sokma akıl 7 adım gider..." (ATV'nin dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da MİT Müsteşarı Atakan'ın sözü)