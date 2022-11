Geçen hafta yerli ve milli otomobil projemiz TOGG'a yönelik, muhalefetin garip tavrını ve sosyal medyadaki istismarları kaleme aldığım "Bu TOGG size iki numara büyük" yazısı sizlerden büyük destek aldı. Belli oldu ki, vatanını gerçekten seven, akıl ve izan sahibi, memleketin menfaatini her türlü siyasi çıkarın üzerinde gören insanlar TOGG'un arkasında, muhalefetin karşısında duruyor.

Tepkileri derlerken sosyal medya hesaplarıma gelen yorumları da kullandım ama tek tek izinlerini alamadığım ve özel bilgilerin güvenliği adına isimlerini yazmadan yayınlamak zorunda kaldım.







"Gurur duyacaklarına, yaptıklarına bak. Devletim çok çalışıyor, yapıyor, görmüyorlar. Vatanı sevmek ayrıcalıktır. Kendileriyle dünya dalga geçiyor."

"Kendi ülkesinin başarısını istemeyen kişiler başka ülkelerde yok. Bu çok utanç verici."

"Ülkemizde yapılan güzel şeyleri ne zaman takdir ettiler ki şimdi yapacaklar. Gelecekte de yapmayacaklar, zihniyetleri öyle. Çünkü gözlerinde ve kulaklarında perde var ne yazık ki."

"Bu insanların söyledikleri, yaptıkları, onların gerçek anlamda vazifesi. O sebeple onları yok saymak sanırım en doğru ve en güzel hareket olacak. "

"Eğer heykel olsaydı beğenilirdi. :) Yüksel bey ülkemiz için bu gurur verici eserlere burun kıvırarak kimse kusura bakmasın makam sahibi olamaz. Bir eser yaratıp imza atmak var, bir de boş lafla peynir gemisi yürütmek. Yazılarınız her zamanki gibi nokta atışı, takipteyiz."

"Ülkesinin başarılarına alkış tutmayanlar, zaten vatanını gerçek alamda sevmiyor demektir. Yapılan her güzel şeyde 'Tüh, bu dediklerini de yaptılar' kıskançlığı ve başarısızlığı var maalesef."

"Bu aşağılık zihniyet yıllardır kulağımıza hep şunu bilinçli olarak fısıldamıştır: 'Biz toplu iğne bile üretemiyoruz.' Yine bu zihniyet ilginçtir ki şunu da fısıldar: 'Ülkemiz niye dünya çapında bir markası olmuyor?' Bu aşağılık zihniyet hep vardı. Yılar önce Devrim'in benzinini koymayan da bu zihniyete hizmet eden zümredir. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz, o ayrı bir konu. Fakat ortaya bir şey konmuş ve bunu dalga konusu yapmak ahmaklara has bir özelliktir. Hiçbir partili olmadığım gibi AKP'li de değilim."

YAZAR NOTU: Ne mutlu bize ki, bu ülkede sağduyulu insanlar çoğunlukta..



Yalı Çapkını'ndaki yaş farkları

Köşemizin kadim okurlarından Elif Kültepe uzun bir aradan sonra Yakından Kumanda'ya katkı vermek üzere klavye başına geçmiş:

"Merhaba Yüksel bey, bu aralar dikkatimi çeken bir konudan bahsetmek istiyorum. Hem yeni başlayan dizilerde hem de eski sezondan devam edenlerde hep aynı konuların olması, sonuçların tahmin edilir olması, bir de üzerine mantık zorlayan hatalar televizyon izlemekten soğutuyor insanı. Artık sonunu merak ettiğimiz, ters köşe diziler izlemek istiyoruz.

Özellikle bu sezondaki Yalı Çapkını dizisindeki yaş konusu çok komik. Emre Altuğ'un kardeşi rolünde olması gereken oğlu, ablası olması gereken sevgilisi, kendiyle yaşıt görünen gelini derken böyle devam ediyor dizi... Neden bunu düşünmediler acaba?

Yine bu sezon başlayan Gecenin Ucunda dizisinde iyi niyetli, kendine güvenen kadın karakterinde oynayan Neslihan Atagül'ün girdiği Işık ailesine karşı bu kadar kör olmasını, aile ilişkisi olmayan bir ailenin hâlâ içinde bulunmasını 'Bu kadar da olmaz' diyerek izliyoruz. Hatta beş parasız geldiği İstanbul'da otelde kalmasına, geldiği bir valizle her gün farklı kıyafet ve ayakkabı giymesine de 'Nereden geliyor bu değirmenin suyu?' diyoruz izleyici olarak. Yani anlayacağınız, dizilerimiz gitgide can çekişiyor maalesef..."



Gaf kürsüsü

Sosyal medya fenomeni Kübra Taş, sözde hemcinslerini uyararak "Türk erkeği başına düşen Ukraynalı kadın sayısı 5'--e çıktı, fingir fingir geziyorlar" deyince büyük tepki topladı.



Zap'tiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugüne kadar açılış törenlerinde kurdele kestiği 1200 makas sergileniyor. Türkiye treninin nasıl "makas değiştirip" Türkiye Yüzyılı'na doğru yol aldığını bir türlü kabul edemeyenlere bu sergiyi şiddetle tavsiye ediyorum.



Ne demiş?

"Bizim atalarımız devletin başına geçecek kişiyi şura ile seçerken sizinkiler primattı." (BBCS'de MİT Müsteşarı Atakan, ABD'li Bagnall'a haddini bildirirken)