İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki gün önemli bir açıklama yaptı. Milletin boğazına çöreklenip, kanını emen yasadışı bahis siteleri ile etkin bir mücadele başlatıldığını, bunların tüm mali trafiğinin tespit edilerek, yurt dışındaki merkezlerine ulaşıldığını ve MASAK ile birlikte hareket edilerek tespit edilen 136 kişiden 101'nin tutuklandığını söyledi.







Bakan Soylu, bu açıklamayı yaparken, aklıma yakında kaybettiğimiz merhum Hıncal Uluç ağabeyim geldi. Ömrünün son yıllarını adeta bu yasadışı bahis siteleriyle mücadeleye adamıştı. Neredeyse her hafta bu siteler tarafından nasıl tacize uğradığını, özel hayatının nasıl ihlal edildiğini anlatıp durmuştu.

Gerçekten de herkese cep telefonlarından ulaşma özgürlüğüne (!) sahip bu siteler yüzünden gençlik zehirleniyor. Hiçbir yaş sınırlaması aranmadan. önce insanlara "yemlik" kredi veriliyor. Sonra da damardan enjekte edilen bu kumar tutkusuyla gençlerin ayağına kumar prangası takılıyor, onların geleceğine ipotek konuluyor, ocaklar sönüyor.

Hıncal ağabeyin bıraktığı yerden devamla, Bakan Soylu'yu bu mücadelesinde sonuna kadar destekliyorum.



Tuvana olayına dikkat!

Bursa'da 9 yaşındaki öğrenci Tuvana, okul arkadaşlarına başkan seçildiği taktirde ünlü şarkıcı Sefo'yu getireceğine dair söz vermiş ve bu vaadiyle başkanlığı kazanmıştı. Annesi bu vaadi sosyal medyada paylaşıp Sefo'dan yardım isteyince genç şarkıcı da onu yalancı çıkarmamak için okula gelip, kısa bir konser verdi.







Bunu şirin bir haber olarak görüp unutmak mümkün. Ama olayın beni endişelendiren bir tarafı var. Okulda başkan seçilebilmek için magazin figürlerinden medet ummak bir alışkanlığa dönüşür diye korkuyorum. Oysa aday öğrenciler, okulları için daha "kalıcı" ve "faydalı" vaatler verseler, (Örneğin, okula yeni bir bilim laboratuvarı kurmak ya da servis ücreti ödeyemeyen ailelerin çocuklarını okula ücretsiz taşımak gibi) iyi olmaz mı acaba?

Bu arada miniğin çağrısına yanıt verip, gelişmeleri an be an sosyal medyada paylaşarak, eylemi ana haber bültenlerine kadar taşıyan Sefo ve ekibi de yılın iletişim ödülünü hak etti bana göre...



Biz mi robotlaşacağız yoksa robotlar mı insanlaşacak?

Herkesin kafasında bu aralar aynı soru dolaşıyor: Yapay zeka insanlığı mı kurtaracak, yoksa insanlığın sonunu mu getirecek? Robotlar, artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Şu anda Ukrayna'daki savaşta en büyük zayiatı drone'lar verdiriyor. Ama aynı zamanda insanları Mars'a götürecek ve belki de yok olan dünyadan neslimizi kurtaracak tarihi operasyonda en büyük rolü yapay zeka üstleniyor.

Peki önce robotlar mı insanlaşacak, yoksa insanlar mı robotlaşacak? İnsanoğlu yapay zeka ile nasıl dost kalabilir, iyi geçinebilir? Bazı bilim adamları yapay zekanın nihayetinde ölümsüzlüğü getireceğini iddia ediyorlar.

Bence ölümsüzlük, insanlığın son felaketi olacak. Hiç ölmeyeceğinizi bilerek yaşadığınızı düşünebiliyor musunuz? Aklınızdan neler geçiyor, samimi söyleyin...



Gaf'let kürsüsü

11 yıl evli olduğu kocasından boşanıp, üvey oğlu ile evlenen Rus internet fenomeni Marina "11 yıl boyunca rol yaptım" demesin mi?



Zap'tiye

İspanya ve Portekiz gibi sömürgecileri dize getiren Fas, şimdi de Fransa karşısında. Bugün hepimiz Faslıyız!..



Ne demiş?

"Öfke, akıtıldığı kaba daha fazla zarar veren bir zehirdir. Öfke içimizi alev alev yakar ama patladığında hedefine bir kıvılcım ya ulaşır, ya ulaşmaz..." (Hicran dizisinden)