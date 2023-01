Ağlamak için 43, gülmek için 17 adele grubuna ihtiyaç var. Yani vücudumuz gülmeye daha yatkın. Ama yine de insanları güldürmek zor zanaat. Okurumuz Ercan Kuzudişli de güldürü programlarındaki skeçlerin uzunluğuna dikkat çekiyor:

"Yüksel Bey, iyi günler. Geçen gün YouTube'da izleyecek eğlenceli bir şeyler arıyordum. Çok Güzel Hareketler 2 skeçlerine denk geldim. Açıp izleyeyim dedim, bir de baktım bir skeç 25 dakika. Ciddi ciddi 25 dakika. Eskiden 10-15 dakikaydı. Şimdi, güldürmek zor iştir. Komedi içeriği üretmek de zordur. Dünyada kabul görmüş yazılı olmayan bir kural vardır. Genellikle komedi dizileri ve programları 22 ile 30 dakika arasındadır. Çünkü bir programın güldürebileceği süre budur ve bir yazar için de saatlerce komedi üretmek zordur. Bunu ülkemizde Gülse Birsel gibi kalemi sağlam insanlar bir buçuk saatlere kadar uzatabiliyorlar ancak dediğim gibi her insanın işi değil. 22 dakikalık bir dizide hikaye örgüsü içerisinde sahne geçişleriyle komedi üretiyorlar. ÇGH2 gibi programlar tek bir mekanda sınırlı kişiyle komedi üretmeye çalışıyorlar ve üst üste bir şeyleri yapmaya çalışıyorlar. Bu hem yazan hem de oynayan oyuncular için çok zor. Zaten bazı skeçleri izlerken olayın uzadığını ve bazı yerlerin güldürmediğini görebilirsiniz.

Güldür Güldür Show programının skeç süreleri daha iyi. 10-15 dakika aralığında. Tavsiyem, ÇGH2 ekibinin de skeç sürelerini kısaltması. Güldürmek yorucudur. İyi günler."



Geleceği olan meslekler (!)

Geçen hafta bizim Zap'tiye kutucuğunda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki heykelleri saymak için ihale açtığını ve genç bir girişimcinin bu ihaleyi 85 bin liraya aldığından söz etmiştim. Okurumuz Ali Şahin de aynı konuda kinayeli bir yorumda bulunmuş:

"Geleceğin meslekleri arasına 'Heykel Sayıcılığı' da giriyor artık. Gençleri bu mesleğe de yönlendirmek lâzım. Hele seçimi Altılı Masa Partisi kazanırsa bu mesleğin önü çok açılacak, çok!"



Gazetelerdeki dişi yazılar

Sevgili Hıncal ağabey, gazetelerdeki "dişi yazı" diye tabir edilen, fon rengi üzerine verilmiş haber ve başlıklardan nefret ederdi. Okur açısından büyük bir okuma handikapı yaratan bu zorluğu ortadan kaldırmak için onlarca yazı yazmıştı. Okurumuz Hilal Tan da aynı dertten mustarip:







"Merhabalar Yüksel Bey, çoğu zaman gazetelerdeki haberleri, soluk yazılar yüzünden okumakta zorlanıyoruz. Mesela bugünkü 4'üncü sayfa haberleri gibi... Siz el atarsanız düzelir biliyoruz. İlla ki renkli yapmak zorundalar mı? Teşekkürler..."



Yeni dolandırıcılık yöntemi

Bu köşede neredeyse her hafta yeni bir dolandırıcılık yöntemi hakkında okurlarımı uyarıyorum. Bu kez uyarı, köşemizin müdavimlerinden, değerli dostum Ali Aktulga'dan geliyor:

"Dikkat! Google Zombo Paymant uygulamasından sizin kredi kartınızla sizden habersiz alışveriş yapılıyor. Ancak hesabınız kontrol ettiğinizde veya ekstre geldiğinde haberiniz oluyor. Muhtemelen elde Pos cihazı, toplu taşımada herkesten küçük meblağlar tırtıklayan şerefsizler yapıyor bu işi... 100 lira altında meblağlar ile çalışıyorlar. Gün boyu kimi ne kadar çarparlarsa artık... Bir arkadaşımın başına geldiğinde fark ettik. Şikayet siteleri bu haberlerle dolu. Aman dikkat!.."



Gaf kürsüsü

PKK elebaşılarından Duran Kalkan kameralar önünde muhalefete seslenip, "Her türlü desteği vereceğiz. Onlarla biriz, beraberiz" diyor, altılı masadan çıt çıkmıyor!



Zap'tiye

Bill Gates, Avustralyalıları Covid'den çok daha ölümcül bir virüse karşı hazırlıklı olmaları için uyardı. Artık belli oldu ki, virüslerle mücadeleye önce Bill Gates'ten başlamak lazım!



Ne demiş?

Değerli okurum Muharrem Akduman, Acun Ilıcalı'nın sözlerini not etmiş: Acun, yarışmacılara tehditvari konuştu: "Buradan sağ çıkarsanız, gurur duyun!" Bu nasıl bir şey yahu? Millet ölmeye mi geldi Survivor'a?