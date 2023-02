Köşemizde "Fay hattından daha yıkıcı soysuzlar" başlığıyla yazdığım yorumda deprem fırsatçılarından, yağmacılarından, enkaz altındakileri arayıp dalga geçen kansızlardan söz etmiştim. Bu yazıya okurlardan büyük destek geldi. İşte onlardan bazıları:

"Utanmazlar gidip enkazın altında kalanlara yardım eli uzatacakları yerde marketten televizyon kaçırıyorlar. Devlet orada, millet orada, mahsustan mağdur ve aç gösterileri yapıyorlar. Hırsızlar, ahlaksızlar..." (Aysel Kaya)

"Düşününce insanın qani donur. İnsanlar can çekişir, bebekler kan içinde... Ahlaksızlar, o yagmaladıklarınızı nasıl kullanacaksınız? O televizyonda qan var, göz yaşı, feryatlar var. Allah sizi bildiyi kimi yapsın." (Azerbaycan'dan yazan Arzu)

"Ya Rabbim nasıl bir vicdanı var bu insanların? Onlar da depremi yaşamadılar mı? Ölümü hiç düşünmüyorlar. kendi elleriyle cehennemlerine, kendi ateşlerine odun taşıyorlar. Allah izan versin. Ülkece ne yapabiliriz diye düşünüp elimizden gelen yardımı yapmaya çalışırken, dualar ederken, bunlar neyin derdinde?.." (Şerife Nalan Yılmaz)

"Biz güçlü bir devlet, güçlü bir milletiz. Bunu da atlatacağız Rabbim'in izniyle. Allah yar ve yardımcıları olsun." (Yılmaz_Firdes)

"Yüksel kardeşim, öncelikle başımız sağ olsun. Allah (C.C.) bir daha yaşatmasın. Türk milleti bir kez daha tek yürek olduğunu gösterdi. 120 yaşında rahmete kavuşan babaannem her namazdan ve Kur'an okuduktan sonra 'Allah'ım beni Türk ve Müslüman yarattığın için sana sonsuz şükürler olsun' diyerek dua ederdi. Babaannem ne kadar haklıymış. Bizleri nasihatlarıyla hayata hazırlayan tüm atalarımızın mekanı cennet olsun. Sen de yazılarınla bu güzel duyguları bize yaşattığın ve bu milletin bir parçası olduğunu unutanlara Türk milletinin bir ferdi olduklarını hatırlattığın için teşekkür eder, gözlerinden öperim." (Değerli meslektaşım Mevlüt Aydın'ın mesajı)



Böyle muhalefet olmaz

Yakından Kumanda okurları böylesine birlik ve beraberliğe muhtaç olunan günlerde muhalefetin her felaketi siyasete yontmasına da çok tepkili. İşte okurumuz Serkan Mıhçı'nın mesajı:

"Merhaba, ben vatanını seven bir olarak yazıyorum. İçimiz acıyor ama CHP yine durmuyor. Muhalif kanallar yine durmuyor. Utanmasalar 'Depremi Erdoğan yaptı' diyecekler. Bazı şeyler abartılmaya başlandı. Depremin büyüklüğü, etki alanı hiç konuşulmuyor. Eksiklikler olabilir ama sadece onlar konuşulur. Eleştir, bağır, çağır ama şimdi değil. Şu an birlik olma, yardımcı olma zamanı. Elleri ceplerinde gittiler, gezdiler. Şimdi kanal kanal konuşmaya gidecekler. Bunlar nasıl insan Allah aşkına? Bunların alt planlarını bozacak yazılar yazılsın, haberler yapılsın. CHP büyük plan peşinde. Tek derdi seçim. Vatandaşı düşünen nasıl böyle bir açıklama yapar? Sizden ricam, bu konuları irdelemenizdir."



"İşi uzmanlarına bırakın"

Videoyu, depremin üçüncü gününde sosyal medyada izledim. 12 yıldır inşaat işçisi ve kalıp ustası olarak çalışan bir kişi "Sesimizi duyurun" diye feryat ediyordu:

"Benim işim beton ve çelik üzerine. Yıllardır beton kırıyor, demir kesiyorum. Gergin demir nasıl kesilir, betonun sulu ve susuz kesiminde nasıl kırım yapılır, bu işlerin erbabıyım. Eğer bu işlerin detaylarını bilmeden işe girişirlerse hem kendilerini yaralar hem de enkaz altında canlı kalanların hayatını daha büyük bir riske sokabilirler. Enkazlara AFAD görevlileri, polis ve askerden önce bizim gönderilmemiz lazım. Ben AFAD merkezine gittim, durumu anlattım, 'Beni hemen oralara göndermeniz lazım' dedim. Klişe cevaplar verip, geçiştirdiler. En sonunda bir görevliyi ikna edebildim. Yarın beni de gönderecekler. Bizim herkesten önce orada olmamız gerekiyor. Beton ve kalıp ustaları sertifikalarını göstererek ilk anlarda deprem bölgelerine gönderilmeliler. Orada en çok inşaatçılara ihtiyaç var."



Gaf'let kürsüsü

Deprem bölgesine yardım diye abiye tuvalet ve topuklu stiletto ayakkabı gönderenlere Allah akıl, izan ve vicdan versin.



Zap'tiye

Her birimiz, bir diğerine kiriş, kolon, payanda, temel olursak, bizi hiçbir deprem çökertemez evvel Allah!



Ne demiş?

Deprem bölgesinde çekilen bir videonun alt yazısında şöyle yazıyordu: "Kirama yaptığı fahiş zammı kabul etmediğim için beni evden çıkarmak isteyen ev sahibimle şu anda aynı ateşin başında ısınmaya çalışıyoruz."