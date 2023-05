Olay, seçimden dört gün önce cereyan etti: Ekrem İmamoğlu, tartıştığı pazarcı esnafını şikayet sonrası gözaltına aldırttı. Esnaf; "PKK ile olanları istemiyoruz" deyince, İmamoğlu "Sen ahlaksızsın" diye karşılık verdi. Mehmet Özdemir adlı esnaf ise "Bu sözleri aynen sana iade ediyorum" demişti sadece....

Olayı öğrenince elime "Hepimiz Esnaf Mehmet'iz" yazılı bir pankart alıp, sokaklara çıkmak ve bağırmak gelmişti: "Ben de PKK'yı istemiyorum. Bu ülkenin gerçek vatandaşlarının yüzde 99 nokta 99'u gibi... Haydi bakalım İmamoğlu, hangi birimizden şikayetçi olup, tutuklatacaksın?"

İşte CHP'nin HDP ile birlikte başı çektiği Millet İttifakı gerçek yüzünü gösteren bu olay yüzünden kaybetti. Hiçbir zaman halkın gerçek ihtiyaçlarından, hassasiyetlerinden haberdar olamadılar. Halkı hep cahil, göbeğini kaşıyan, bidon kafalılar olarak gördüler. Tıpkı şimdi sosyal medyada "Size her şey müstehak" diye vatandaşa trip attıkları gibi...

Daha beş gün önce "halksız" Halk Partisi'ni, Atatürk'ün partisinin ne hale geldiğini tüm netliğiyle bu köşede size anlatmaya çalışmıştım. Millet İttifakı üyelerinin hem icraatları hem de aldığı seçim sonuçları beni doğruladı.



Artık size kim inanır?

Kadir İnanır diyeceğim ama bu soğuk espri bile gördüğüm manzara kadar gevşek olmayacak. Yahu saat olmuş 19.08... Sandıkların yüzde 80 küsuru sayılmış. Halk TV'nin ekranında kocaman bir başlık: Kılıçdaroğlu önde. Ekranın sol tarafında bir sözde grafik: Erdoğan: Yüzde 50, Kılıçdaroğlu: Yüzde 50... El insaf...

Ben Halk TV izleyicisinin yerinde olsam, kanal aleyhine "izleyicisini aptal yerine koyup, türlü yalanla kandırmaya hatta dolandırmaya tam teşebbüsten" dava açardım.



Günün sonunda...

KAZANANLAR: Cumhur Ittifakı'nın kurucuları Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli. Hiçbir şey yapmadan Meclis'te 40 koltuk kapan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan. PKK ile kol kola olmasına rağmen yine TBMM'de temsil edilme hakkı kazanan HDP. Her anketi ile 12'den vuran kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı. Duyanlara Duymayanlara şarkısının bestecisi Cengiz Kurtoğlu.

KAYBEDENLER: Yenilgiye doymayan pehlivan Kemal Kılıçdaroğlu. Masaya bir oturup bir kalkarak hem oy hem de güven kaybeden Meral Akşener. Kodesten çıkma umutları başka bahara kalan Apo ve Selo. Altılı masaya fon olmaktan başka bir kazanımı olmayan Gültekin Uysal. Bakla falı açar gibi sözde anket yayınlayan algıcılar.



Yok böyle U dönüşü

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Mısır Devlet Başkanı Sisi, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, NATO'ya girmek için bizden icazet bekleyen İsveç'in Başbakanı Ulf Kristersson, İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin eski ve yeni başkanları, hatta Ermenistan Başbakanı Paşinyan bile "büyük zafer" olarak tanımladıkları seçim sonuçlarından sonra Erdoğan'ı kutlayıp adeta "bağlılıklarını" bildirdiler.

Allah, Türk Milleti'ne bunu da gösterdi ya, öyleyse gelsin Türkiye Yüzyılı...



Akla ziyan

CHP'de yöneticiler ve zihniyet değişmediğine göre, geriye seçimi kazanmak için tek yol kalıyor: Seçmeni değiştirmek... :)



İşte kapak

Erdoğan hakkında rezil kapaklar hazırlayan Charlie Hebdo ve The Economist dergilerine iki hafta önce bu sütunlardan seslenip, "Asıl kapak geliyor, bekleyin" demiştim. 52.18 ebadındaki "kapak" her ikisine de uymuştur.



Zap'tiye

Tam 17 seçim hezimetine rağmen Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmezse, ben istifra edeceğim.