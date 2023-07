Naçizane yaşam öykümü anlattığım Hayatım Roman kitabının bir bölümünde ailemden ayrı olarak çıktığım ilk tatil anım da var. Avşa adasındaki tatile para bulmak için pul koleksiyonumu satmıştım. Tatilimizin daha ilk haftası dolmadan, geçen ay kaybettiğim sevgili çocukluk arkadaşım TRT sanatçısı Faruk Salgar, adada bir kıza sırılsıklam aşık olmuştu. O tatilini uzatabilsin diye biz arkadaşları tüm paramızı ona verip, erkenden İstanbul'a dönmüştük.







Günümüz gençleri, bir kaç yıldır "bedava" tatilin keyfini çıkartıyorlar. Sırt çantalarını alıp, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın organizasyonu Seyahatsever projesiyle 71 ilde kendilerine tahsis edilen yurtlarda konaklayıp, ülkeyi baştan sona geziyorlar.

Bu şahane hizmete bu yıl bir başka "güzellik" daha eklendi. Gençlere ücretsiz MüzeKart dağıtılmaya başlandı. Otel ve yemek parası yok, üstelik tüm müze ve ören yerlerine giriş bedava. Keşke bizim zamanımızda da "öğrencinin halinden anlayan" yöneticiler olsaydı diye düşünmeden edemiyorum.

Böyle bir "kıyağı" size kankanız bile yapmaz. Değerini bilin ve yazın keyfini çıkartın gençler...



Akide şekerinin öyküsü

Bunca yıldır İstanbul'da yaşarım, Balat'ta tarihi bir akide şekeri dükkanı olduğunu A Haber sayesinde öğrendim.

Muhabir Damla Karasu'nun hazırladığı Bir İnsan Bir Hayat haber serisinde bu kez akide şekerinin öyküsü anlatıldı. Şeker, ismini "akitleşmek" yani "anlaşmaya varmak"tan alıyormuş. Osmanlı döneminde Yeniçeriler tahta yeni padişah çıktığında şeker dökerlermiş, Padişah, kendisine ikram edilen bu şekeri beğenip yerse, "akit" sağlanırmış.







Damla'nın haberi sayesinde akide şekerinin İspanya'dan kaçan bir Yahudi aile tarafından Balat'ta 1879 yılında ticari olarak üretilmeye başlandığından da haberdar oldum. Daha sonra bir kaç kez el değiştiren dükkanın yeni sahipleri de, akide şekerinin tarihi formülüne daima sadık kalarak bu geleneği bugüne taşımış.

Dükkanda satılan 28 şekerin her birinin de ayrı hikayesi var. Örneğin "Neşeli" ismindeki şeker, dış görünüşe ve kabuğa aldanmamak gerektiğini öğütlüyor insana. Ekşi yeşil elmadan oluşan dış kaplamasının içinde farklı meyvelerden oluşan müthiş bir tat barındırıyor.

Dükkanın filozof ustası ise sırrını şöyle açıklıyor: "Kainatın merkezinde bir yaratıcı var. Siz ne iş yaparsanız yapın o merkezdeki Yaradan'a sadık kalırsanız, başarılı olur ve hayata lezzet katarsınız..."



Çok mu saf görünüyorum? 2

Geçen hafta Bangok'ta bankacı olduğunu iddia eden Wanida Suwan adlı kadının sözde miras paylaşımında bulunmak için beni nasıl ağına düşürmeye çalıştığını anlatmıştım. Sağ olsunlar, konu Atv Haber'in bültenine de taşındı. Böylelikle masum vatandaşları uyarmak için çaldığım sirenin sesi de yükselmiş oldu.

Ben Atv Haber için o videoyu çekerken, elektronik posta kutuma bir dolandırıcılık oltası daha sallandırıldı. Bu kez mesajın sahibi Erena George adında bir kadındı. Meme kanserine yakalandığını, 3-4 ay ömrü kaldığını, başka mirasçısı olmadığını, 3 milyon 200 bin Euro'luk mirası hayır işleri için kullanmak istediğini, bu paranın terör örgütlerine ya da uyuşturucu baronlarına gitmesini istemediğini, bu konuda iş birliği yapmam halinde paranın yüzde 25'ine sahip olabileceğimi söylüyordu.

Yok, yok... Artık iyice emin oldum. Profilim çok saf ve aldatılmaya müsait görünüyor olmalı.



Zap'tiye

Her gün haber bültenlerine memleketimizden bir dolandırıcılık haberi yansıyor. Dolandırıcılık konusunda coğrafi işaret almamız an meselesi!..



Gaf'let kürsüsü

Kenya'da müritlerini açlıktan ölmeleri halinde cennete gideceklerine inandıran tarikat ilderi Paul Mackenze yüzünden açlıktan ölenlerin sayısı 403'e çıktı.



Ne demiş?

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, bindiği uçakta yolcular arasında çıkan kavgayı "kendi üslubuyla" sonlandırdı: "Bakın, bizi bu işe bulaştırmayın!.."