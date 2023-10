Twitter'da takip ettiğim bir hesap var: Albayım... Müthiş analizler okuyorum orada. Bu seferkini "ibretlik" bulduğum için alıntıladım. Bakın bakalım size "tanıdık" gelecek mi?

"Çok ilginç değil mi? Amerika, Irak'ı işgal ederken Irak ordusu hiç ortada görünmedi. Irak ordusunun savaş uçakları hiç kalkmadı. Tek bir tankı sokağa çıkmadı. Amerika pikniğe gider gibi elini kolunu sallaya sallaya Irak'a girdi ve ele geçirdi. Tüm dünya buna şaşırdı. Peki, neden Amerika bir direnişle karşılaşmadı? Saddam Hüseyin direnmeden Irak'ı, Amerika'ya teslim mi etmişti? İşgalden sonra ne Amerika ne de CIA bu durum hakkında tek açıklama yapmadı. Yıllarca bu konu ve soru insanların zihinlerini meşgul etti.







Bu sorunun cevabını bilmek için 1950'de ABD tarafından CIA desteği ile Irak'ta büyütülen "Kesnizani Tarikatını" bilmeniz gerekir. CIA desteği ile Irak'ta büyütülen bu tarikat; Avrupa, Amerika ve Orta Asya'ya kadar yayıldı. Saddam darbe ve devrim ile Irak'ı ele geçirdiğinde Saddam'a tamamen itaat ettiler. Saddam da onlara bir şey yapmadı. Fakat Kesnizani Tarikatı ordu, bürokrasi, emniyet, istihbarata kadar her yere adamlarını sokup ülkeyi içeriden ele geçirdi. Genelkurmay başkanından istihbarat başkanına, iç işleri bakanından emniyet amirlerine kadar çoğu kişi Kesnizani Tarikatı'na bağlıydı. Tamamen CIA ve MOSSAD kontrolüne girmişlerdi. Üstelik Saddam'ın eşi ve akrabaları da Kesnizani Tarikatı'na bağlanmıştı ve Irak, Amerika tarafından artık işgal edilebilirdi. Kimse direnmeyecekti. Saddam her şeyi anladığında vakit çok geç olmuştu."

Bu yazının altına da Uğur Onur adlı kullanıcıdan bir ekleme geldi:

"Ve Amerika, Irak'a girdikten ve yerleştikten sonra ilk iş olarak Kesnizani Tarikatı'ndan tek bir ferdi bile hayatta bırakmadı. Çünkü ABD'ye göre bugün kendi memleketini satan, yarın aynı kalleşliği ABD için yapabilirdi..."

Gördünüz mü? Sıkı duralım, uyanık kalalım, yekpare olalım...



Nasıl gözden kaçar?

Köşemizin katılımcı okurlarından Muhsin Manav bu kez de TRT 1'in Teşkilat dizisindeki hatayı yakalamış:

"Pazar akşamı Teşkilat dizisini izledim. Ömer, öfkesinin büyüklüğünü anlatmak için şöyle dedi: 'Kızgın lavlarıyla yakıp yıkan bir yanardağ düşün, işte onun yanında benim öfkem saman alevi gibi kalır.' Özensizlik mi, dikkatsizlik mi bilemedim. Bu repliği, hem de kendi sesi ile seslendiren sanatçı niye fark etmez ki bu yanlışlığı?

Kolay gelsin, iyi çalışmalar dilerim."









HAFTANIN ŞİİRİ

GAZA

Gaza'da doğdum ben, bir gaza gecesinde

Adım Nur, ömrüm gibi kaldı ilk hecesinde

Her çocuk gibi kalbim yaşama hevesinde

Lakin geri tıktılar aldığım tek nefesi de



Gaza'da öldüm ben, bir kuvözün içinde

Yakıtı bitmiş hastanenin yokluklar silsilesinde

Hâlâ fosfor dururmuş ölü annemin ciğerinde

Sizce de yanlış yok mu bu öykünün bir yerinde?



Öğrendim ki ömrü bir günmüş kelebeğin de

Şimdi ben de kanatlandım bulutlar üzerinde

Aşağıda ölür kardeşlerim her bomba düştüğünde

Ama hiç büyümezmiş çocuklar öldüğünde



Görülmemiştir böylesi acının da nefretin de

Hiçbir gaza böyle vahşet bırakmadı yüreklerde

"Öldürme" diyen dinin peşinden giderler de

Bilmezler Kitab'a ihanettir o eller tetiklerde

Yüksel Aytuğ - 2023



Zap'tiye

Çin ve Rusya ABD'ye, ABD İran ve Suriye'ye, İran İsrail'e, İsrail tüm Orta Doğu'ya silah doğrulttu. Tetik bir kez düşerse kimin kimi vurduğu belli olmayacak. Aman diyeyim...



Gaf kürsüsü

Sevgili Tansu Sarı kardeşimden bir Arka Sokaklar sobe'si: Daha önce mafya tarafından öldürülen bir foto muhabirini canlandıran Balamir Emren, bu kez de Doktor Yağız karakteriyle Rıza Baba'nın kızı Pınar'ın müstakbel sevgilisini canlandırıyor...



Ne demiş?

Atv'nin yarışması Milyoner'de zapping kelimesinin anlamını bilmediğini söyleyen başarılı öğrenci için sunucu Kenan İmirzalıoğlu'ndan kamu spotu gibi bir yorum geldi: "Bilseydin zaten Türkiye 93'üncüsü olmazdın Kaan."